 
السبت 2025-02-08 01:55 م
 

اختطاف مسنة في سيدي بنور يثير صدمة في المغرب - فيديو

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لقطات من فيديو الخطف
السبت، 08-02-2025 01:11 م

الوكيل الإخباري-   شهدت مدينة سيدي بنور المغربية حادثة اختطاف مثيرة للجدل، حيث تم تداول مقطع فيديو يظهر لحظة اختطاف امرأة مسنّة على يد مجهولين، أحدهم كان متنكراً في زي نسائي ويرتدي كمامة لإخفاء ملامحه.

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الحادثة وقعت عندما كانت الضحية في طريقها نحو المدينة، حيث اعترضت طريقها مجموعة من الأشخاص، ليتبين أن أحدهم كان يرتدي ملابس نسائية ودفعها إلى داخل سيارة خفيفة، قبل أن يهربوا بسرعة نحو مكان غير معلوم.


وبحسب التحقيقات الأولية، يشتبه أن الجناة استهدفوا الضحية بغرض سرقة مبلغ مالي كانت قد حصلت عليه بعد بيعها لعقار، حيث حاولوا معرفة مكان الأموال التي أودعتها في حساب بنكي. وبعد اختطافها، قاموا بالذهاب إلى منزلها لتفتيشه، إلا أنهم لم يجدوا أي نقود، مما دفعهم لإطلاق سراحها في مدينة سيدي بنور قبل أن يهربوا.


الشرطة المغربية فتحت تحقيقًا موسعًا في القضية، حيث تم جمع الأدلة وتحليل الفيديوهات المتداولة، كما يجري العمل على تحديد هوية المتورطين وإيقافهم.

 

 

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gnews

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