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اختفاء رجل بعد هجوم محتمل من تمساح في أستراليا

تمساح
تمساح




 

الأحد، 04-08-2024 11:20 ص

 الوكيل الإخباري -  تبحث السلطات الأسترالية عن رجل 40 عاماً، إثر اختفائه بعد ما يشتبه في أنه هجوم من تمساح.

وأعلنت شرطة مدينة كوينزلاند الأسترالية، استدعاء خدمات الطوارئ إلى جسر نهر أنان في أقصى شمال كوينزلاند يوم السبت، بعد تقارير، قالت إن التمساح سحب الرجل إلى المياه أثناء صيده الأسماك.


وجاء في بيان للشرطة الأسترالية  "تشير التحقيقات الأولية إلى أن الرجل كان يصطاد على ضفة النهر، عندما سقط في الماء ولم يتمكن من الصعود إلى الضفة".

 


وأفادت وسائل الإعلام الأسترالية بأن الرجل، من ولاية نيو ساوث ويلز، كان في موقع الصيد الشعبي برفقة زوجته وأطفاله.

 

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