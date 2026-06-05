اخصائية تغذية: النوم الصحي يبدأ منذ الصباح لا قبل موعد النوم

12:44 م

الوكيل الإخباري- أكدت اختصاصية التغذية المتخصصة في دراسات طول العمر، كلارا فرنانديز، أن الحصول على نوم صحي لا يبدأ عند الاستلقاء على السرير، بل منذ الساعات الأولى من الصباح، مشيرة إلى أن التعرض للضوء الطبيعي وممارسة النشاط البدني صباحاً يلعبان دوراً أساسياً في تنظيم النوم ليلاً. اضافة اعلان





وأوضحت فرنانديز أن كثيراً من الأشخاص يبحثون عن حلول سريعة لمشكلات الأرق، في حين أن الحل يكمن في تنظيم العادات اليومية، مؤكدة أن التعرض لضوء النهار وممارسة الرياضة يساعدان الجسم على تنظيم إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن دورة النوم والاستيقاظ.



وأشارت إلى أن اضطرابات النوم لا ترتبط فقط باستخدام الشاشات قبل النوم أو السهر، بل أيضاً بنمط الحياة الحديث الذي يؤثر في الساعة البيولوجية للجسم، مثل قضاء ساعات طويلة داخل الأماكن المغلقة، والإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية، وتناول وجبات الطعام في أوقات متأخرة.



كما أوضحت أن ضوء الصباح يساعد على ضبط الإيقاع اليومي للجسم، بينما يؤدي التعرض للضوء خلال ساعات الليل إلى تأخير النوم واضطراب جودته.



وشددت على أهمية تخصيص الساعة الأخيرة قبل النوم للأنشطة الهادئة، والابتعاد عن الإضاءة القوية، مع الحرص على ممارسة الحركة اليومية واتباع نظام غذائي متوازن.



واختتمت حديثها بالتأكيد على أن النوم الصحي لا يتحقق من خلال المكملات أو الحلول السريعة، بل عبر روتين يومي متوازن ينسجم مع طبيعة الجسم واحتياجاته.





