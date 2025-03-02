 
الأحد 2025-03-02 09:43 ص
 

ارتفاع سعر البيض في نيويورك يحوله لأحد عناصر الرفاهية

أسعار صندوق يحتوي على 12 بيضة تجاوزت في بعض المناطق بنيويورك 15 دولارا
أسعار صندوق يحتوي على 12 بيضة تجاوزت في بعض المناطق بنيويورك 15 دولارا
الأحد، 02-03-2025 09:04 ص
الوكيل الإخباري-   مع ارتفاع سعر علبة البيض في الولايات المتحدة، يلجأ السكان إلى خيار تزداد شعبيته في أكشاك نيويورك، وهو شراء هذا الطعام الرئيسي الذي تحوّل إلى أحد عناصر الرفاهية بالبيضة، على غرار ما فعلته كريسميرلي أوسوريو أندرسون التي تحسب كل دولار تنفقه.اضافة اعلان


بالإضافة إلى عبوة الصودا الخاصة بها، اشترت المرأة العاطلة عن العمل والبالغة 24 عامًا، 3 بيضات مقابل 2.9 دولار.

تقر أندرسون المقيمة في حي برونكس، الذي تقطنه الطبقة العاملة، ببعض من الخجل لدى خروجها من متجر في نيويورك بأن شراء البيض بالحبّة "أرخص قليلا. فالعلبة التي تحوي 12 حبة غالية للغاية".

ومع عودة ظهور وباء إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة، والذي قضى على أكثر من 26 مليون دجاجة بياضة منذ بداية العام، ارتفعت الأسعار بشكل كبير.

أرفف فارغة من البيض في أحد المتاجر الكبرى في حي مانهاتن بمدينة نيويورك في نهاية فبراير (الفرنسية).

وفي هذه المدينة الكبرى، يبلغ متوسط سعر صندوق يحتوي على 12 بيضة 8.47 دولارات، وفق دراسة نُشرت نتائجها الخميس الماضي. ويشكل ذلك ضربة قاصمة للطبقات العاملة التي تعاني بالفعل من التضخم.

جاءت فكرة البيع بالحبة إلى رادهاميس رودريغيز عندما بدأ عملاؤه الأوائل يخبرونه بأنهم "لم يعودوا قادرين على تكبّد" تكلفة شراء علب البيض.

ويقول مالك متجر "باميلاز غرين ديل": "إنها باهظة الثمن للغاية! أعملُ في هذا المجال منذ 40 عامًا ولم أر قط سعر البيض مرتفعًا إلى هذا الحد".

ويعرض رودريغيز في مدخل متجره السجائر والحلويات والأدوية، والآن البيض.

الجزيرة
 
gnews

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أسعار صندوق يحتوي على 12 بيضة تجاوزت في بعض المناطق بنيويورك 15 دولارا

منوعات ارتفاع سعر البيض في نيويورك يحوله لأحد عناصر الرفاهية



 




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