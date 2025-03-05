ارتكبها الأب بحق أبنائه.. القصة الكاملة لـ"مجزرة حلابة" بمصر

وأصدرت المحكمة حكمها بإعدامه، وأحالت أوراقه إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام شنقًا.
وقعت المأساة العام الماضي، عندما تصاعدت الخلافات بين المتهم "عبدالعظيم سيد" وزوجته، مما دفعه إلى اتخاذ قرار انتقامي قاسٍ بحرمانها من أبنائها إلى الأبد. ووفق التحريات الأمنية، قام المتهم بتحضير مشروب مثلج ممزوج بكمية كبيرة من المخدر، ليضمن عدم مقاومة أبنائه أثناء تنفيذ جريمته.
وبحسب مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، فقد خدر الأب أبناءه الأربعة، ثم نقلهم إلى أسرّتهم. حيث قام بوضع الطفلتين الصغيرتين في سرير واحد، بينما وضع الابنة الكبرى مع شقيقها الأكبر في سرير آخر.
وبعد أن تأكد من فقدانهم للوعي، استخدم سكينًا حادًا كان قد أعده مسبقًا وذبحهم بدم بارد.
لم يكتفِ الجاني بقتل أطفاله، بل قام بتصوير مقاطع فيديو لجثثهم، ثم أرسلها إلى زوجته، في محاولة لإلحاق أكبر قدر من الألم بها. وعند استجوابه من قِبل ضباط الشرطة عن سبب التصوير، قال: "أردت أن أحرق قلبها عليهم بعدما تركت المنزل".
وأكدت التحقيقات أن المتهم كان يتعاطى المخدرات، وهو ما أثبتته التحاليل الطبية. وأشارت المصادر إلى أن تدهور حالته المالية، بعد خسائره المتتالية في تجارة المواشي، زاد من حدة مشاكله الزوجية، وأدى إلى تفاقم حالته النفسية.
وبعد ارتكاب الجريمة، حاول الأب الهروب، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض عليه خلال وقت قصير، وأُحيل إلى المحاكمة، حيث صدر الحكم بإعدامه.
ويروي "أحمد رأفت"، أحد جيران المتهم، أن الضحايا الأربعة كانوا من حفظة القرآن الكريم، ولم يكونوا يستحقون هذه القتلة الوحشية. وأضاف أن والدهم كان معروفًا بانعزاله عن الجيران، ولم يكن يختلط بأحد.
أما "محمد عبدالسلام"، جار آخر، فقد أكد أن القرية كلها صُدمت عند سماع صراخ الأم، ليكتشف الجميع الجريمة البشعة. وأضاف أن الأب كان قد تصرف بغرابة في الأيام السابقة للحادثة، إذ اشتبك مع بعض الجيران دون سبب واضح، كما شوهد يحمل سلاحًا ناريًا قبل أيام قليلة من وقوع المأساة.
وختم حديثه بالقول: "لم نكن نتخيل أن الجريمة ارتُكبت على يد الأب نفسه. ورغم علمنا بمشاكله المالية، لم يكن يبدو عليه أنه قد يقدم على فعل بهذه البشاعة. لكن مقاطع الفيديو التي أرسلها إلى زوجته لم تترك مجالًا للشك".
سكاي نيوز
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