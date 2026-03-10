الثلاثاء 2026-03-10 01:04 م

استراتيجيات فعّالة للحفاظ على طاقتك أثناء الصيام

تعبيرية
 
الثلاثاء، 10-03-2026 12:46 م
الوكيل الإخباري-   يعاني كثير من الصائمين خلال شهر رمضان من زيادة الشهية عند وجبة السحور والشعور بالعطش طوال اليوم، ما قد يؤثر على الطاقة وصحة الجسم. لكن اتباع بعض الاستراتيجيات الغذائية والعادات الصحية يمكن أن يساعد في التحكم بالشهية والحفاظ على ترطيب الجسم.اضافة اعلان


وينصح الخبراء بتناول وجبة سحور متوازنة تحتوي على البروتينات الصحية مثل البيض أو اللبن أو المكسرات، لأنها تمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول. كما يُفضل إدراج الحبوب الكاملة مثل الشوفان أو الخبز الأسمر، إذ تساعد على إبطاء عملية الهضم وإطالة الإحساس بالامتلاء.

وتُعد الألياف الغذائية الموجودة في الخضروات والفواكه عنصرًا مهمًا في السحور، لأنها تقلل الشعور بالجوع خلال النهار وتدعم صحة الجهاز الهضمي.

ولتقليل العطش، يُنصح بتجنب الأطعمة المالحة والمقلية، والتركيز على شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور. كما يمكن تناول عصائر الفواكه الطبيعية أو شوربة الخضار للمساعدة في ترطيب الجسم دون الإفراط في السكريات.

ومن النصائح العملية أيضًا توزيع وجبة السحور على أجزاء صغيرة بدلًا من تناول كمية كبيرة دفعة واحدة، إذ يساهم ذلك في تقليل الجوع والشعور بالثقل.

كما يُنصح بالحد من المشروبات المنبهة مثل القهوة والشاي بكميات كبيرة، لأنها قد تزيد فقدان السوائل، ويفضل استبدالها بشاي الأعشاب أو الماء.

ويساعد اتباع هذه الإرشادات الغذائية البسيطة الصائمين على السيطرة على الشهية وتقليل العطش، مع الحفاظ على النشاط والطاقة طوال نهار رمضان، ما يجعل تجربة الصيام أكثر راحة وفائدة للصحة العامة.
 
 


