استعادة لمعان البلاط والسيراميك بسهولة

الوكيل الإخباري- هل تعاني من الأوساخ التي تتراكم بين البلاط والسيراميك؟ لا داعي للقلق بعد الآن! يمكنك استعادة لمعان البلاط وجعل فواصل السيراميك تبدو وكأنها جديدة باستخدام طريقة بسيطة وفعّالة. في هذه المقالة، سنقدم لك طريقة تنظيف سهلة تساعدك على التخلص من الأوساخ العنيدة واستعادة اللمعان الجميل لمسطحات السيراميك في منزلك. تابع معنا الخطوات البسيطة لتحصل على نتيجة مثالية دون الحاجة إلى مواد تنظيف باهظة الثمن.





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إليك طريقة فعالة لاستعادة لمعان البلاط والسيراميك والتخلص من الأوساخ بين الفواصل:

الأدوات:

مزيج من الماء والخل الأبيض

فرشاة أسنان قديمة أو فرشاة تنظيف صغيرة

صودا الخبز

قطعة قماش ناعمة أو إسفنجة



الخطوات:

تحضير محلول التنظيف: امزج كمية متساوية من الماء والخل الأبيض في دلو.

تنظيف الفواصل: اغمر فرشاة الأسنان في المحلول وابدأ في فرك الفواصل بين البلاط. إذا كانت الأوساخ عنيدة، يمكنك رش بعض صودا الخبز على الفواصل قبل الفرك.

مسح البلاط: استخدم قطعة قماش ناعمة أو إسفنجة مبللة بماء نظيف لمسح البلاط.

استعادة اللمعان: بعد تنظيف الفواصل، يمكنك استخدام مزيج من الماء والخل الأبيض مرة أخرى على سطح البلاط لإضفاء لمسة نهائية لامعة.

التجفيف: جفف البلاط جيدًا باستخدام قطعة قماش جافة.