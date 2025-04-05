استعادة لمعان البلاط والسيراميك بسهولة

الأدوات:
مزيج من الماء والخل الأبيض
فرشاة أسنان قديمة أو فرشاة تنظيف صغيرة
صودا الخبز
قطعة قماش ناعمة أو إسفنجة
الخطوات:
تحضير محلول التنظيف: امزج كمية متساوية من الماء والخل الأبيض في دلو.
تنظيف الفواصل: اغمر فرشاة الأسنان في المحلول وابدأ في فرك الفواصل بين البلاط. إذا كانت الأوساخ عنيدة، يمكنك رش بعض صودا الخبز على الفواصل قبل الفرك.
مسح البلاط: استخدم قطعة قماش ناعمة أو إسفنجة مبللة بماء نظيف لمسح البلاط.
استعادة اللمعان: بعد تنظيف الفواصل، يمكنك استخدام مزيج من الماء والخل الأبيض مرة أخرى على سطح البلاط لإضفاء لمسة نهائية لامعة.
التجفيف: جفف البلاط جيدًا باستخدام قطعة قماش جافة.
ستلاحظ الفرق سريعًا، حيث ستعود اللمعان وتنظف الفواصل بين البلاط بشكل فعال!
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