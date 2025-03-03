استفيدي من الدجاج البائت: أفكار مبتكرة لتحضير أطباق جديدة في رمضان

الوكيل الإخباري- في شهر رمضان، يزداد تحضير الطعام بشكل كبير، ويصبح من الطبيعي أن يتبقى لديك دجاج بائت بعد الإفطار. بدلاً من تكرار نفس الأطباق، يمكنك استخدام الدجاج المتبقي لتحضير وصفات جديدة وشهية تُضيف لمسة مختلفة إلى مائدتك الرمضانية. إليك بعض الأفكار التي ستساعدك في الاستفادة من الدجاج البائت:

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سندويشات دجاج مع صوص الثوم والمايونيز

قومي بتقطيع الدجاج المتبقي إلى قطع صغيرة، ثم امزجيها مع صوص الثوم أو المايونيز والخل، وأضيفي الخضروات الطازجة مثل الطماطم والخس داخل الخبز. سيكون لديك ساندويتش شهي وسريع.



شوربة دجاج بالكريمة

استخدمي الدجاج البائت لتحضير شوربة دجاج لذيذة. أضيفي الكريمة والمكعبات المفرومة من الدجاج مع مرق الدجاج والبهارات، وحركي الخليط حتى يصبح شهيًا وساخنًا.



دجاج مقلي مع الأرز أو المعكرونة

قطعي الدجاج المتبقي إلى مكعبات صغيرة، ثم اخلطيه مع الأرز أو المعكرونة المقلية مع الخضار، وبهارات حسب الرغبة. سيكون لديك طبق رئيسي سهل وسريع.



فطائر دجاج بالجبن

قومي بحشو عجينة الفطائر المخبوزة أو السائلة بالدجاج المتبقي والجبن المبشور، واطبخيها في الفرن لتصبح خفيفة ولذيذة.



سلطة دجاج بالمكسرات

قطعي الدجاج المتبقي واخلطيه مع الخضار الموسمية مثل الجرجير أو الخس والطماطم، وأضيفي المكسرات المحمصة (اللوز أو الصنوبر) مع صوص الليمون والعسل.



شاورما دجاج

إذا كنتِ تحبين طعم الشاورما، فاستغلي الدجاج البائت بإعادة تسخينه مع التوابل الخاصة بالشاورما، ثم قدميه في خبز البيتا مع الخضروات والصلصات المفضلة.



بيتزا دجاج

يمكن تحويل الدجاج المتبقي إلى بيتزا مميزة! قومي بتوزيع قطع الدجاج على عجينة البيتزا، ثم أضيفي صوص الطماطم، الجبن، وأي خضار تحبينه.



أومليت دجاج بالخضار

أضيفي قطع الدجاج إلى الأومليت مع الخضار مثل الفلفل، والطماطم، والبصل، لتحصلي على إفطار سريع ومغذٍ.