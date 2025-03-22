استمتعوا بكعك العيد بطريقة صحية ولذيذة: الوصفة المثالية لأعيادكم!

الوكيل الإخباري- إليك طريقة صحية لتحضير كعك العيد، مع تقليل استخدام السكر والدهون لضمان طعم لذيذ مع الحفاظ على الصحة:

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المكونات:

2 كوب دقيق كامل القمح (يمكن استخدام دقيق الأرز أو الشوفان كبديل للحصول على خيار خالي من الجلوتين)

1/2 كوب زيت جوز الهند أو زيت الزيتون (بدلاً من السمنة)

1/4 كوب سكر بني أو سكر جوز الهند (يمكن استبداله بالعسل أو بدائل السكر الطبيعية)

1/2 كوب ماء دافئ

1/4 كوب حليب (يمكن استخدام حليب اللوز أو حليب جوز الهند كبديل للحليب العادي)

1 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

1/4 ملعقة صغيرة من الملح

1/2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

مكسرات أو تمر مفروم لحشو الكعك (اختياري)

طريقة التحضير:

تحضير الخميرة: في وعاء صغير، أضيفي الماء الدافئ والسكر، ثم أضيفي الخميرة الفورية واتركيها لمدة 10 دقائق حتى تتفاعل.

خلط المكونات الجافة: في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر والملح.

إضافة الزيت والحليب: أضيفي الزيت وحليب اللوز أو جوز الهند إلى المكونات الجافة، ثم أضيفي مزيج الخميرة والسكر وحركي المكونات حتى تصبح عجينة ناعمة. إذا كانت العجينة جافة جدًا، أضيفي القليل من الماء.

العجن والراحة: اعجني العجينة لمدة 5 دقائق حتى تصبح مرنة، ثم غطيها واتركيها لترتاح لمدة ساعة في مكان دافئ حتى تتضاعف في الحجم.

تشكيل الكعك: بعد أن تختمر العجينة، قومي بتشكيلها إلى كرات صغيرة أو دوائر، وإذا رغبتِ في إضافة الحشو، ضعي قطعة صغيرة من المكسرات أو التمر داخل العجينة قبل تشكيلها.

الخبز: سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. ثم ضعي الكعك على صينية مدهونة بالقليل من الزيت أو المغطاة بورق الخبز، واخبزيه لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبياً.

التقديم: بعد أن يبرد الكعك، يمكنك رش القليل من السكر البودرة الخالي من السكر إذا رغبتِ.

نصائح:

تقليل السكريات: يمكنك استبدال السكر العادي بمُحلي طبيعي مثل سكر جوز الهند أو العسل.

استبدال الدهون: استخدمي زيت جوز الهند أو زيت الزيتون بدلاً من السمنة لتحسين القيمة الغذائية.

مكملات غذائية: أضيفي بذور الشيا أو بذور الكتان للعجينة للحصول على فوائد إضافية.