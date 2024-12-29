اصطدام قطار بشاحنة إطفاء في فلوريدا بأمريكا .. فيديو

ووقع الحادث في وسط مدينة ديلراي بيتش المزدحمة، حسبما أفادت عدة وسائل إعلام.
وذكرت صحيفة "ذا صن سنتينل" أن قطار "برايت لاين" السريع توقف على القضبان، وتعرضت مقدمته لأضرار جسيمة على بعد مبنى واحد تقريبا من شاحنة الإطفاء، بينما تمزق سُلّم الشاحنة وتناثر على العشب على بعد عدة أمتار.
وأفاد مات ساراسيني من شرطة المرور في ديلراي بيتش بأن ثلاثة من رجال الإطفاء وعدد من ركاب قطار "برايت لاين" أُصيبوا في الحادث.
وأضاف أن رجال الإطفاء كانوا في وعيهم عند نقلهم إلى مستشفى، ولم تتوفر معلومات فورية عن حالاتهم الصحية، بينما أُصيب ركاب القطار بإصابات طفيفة وفقا للمسؤولين.
ولم يستطع ساراسيني تحديد سبب الحادث أو وجهة شاحنة الإطفاء في ذلك الوقت.
من جانبه، قال متحدث باسم المجلس الوطني لسلامة النقل إن الهيئة لا تزال تجمع المعلومات حول حادث قطار "برايت لاين" يوم السبت، ولم تُقرر بعد ما إذا كانت ستُجري تحقيقا رسميا في الحادث.
Breaking News 🚨 15 people were injured after a Brightline train collided with a Delray Beach fire truck— Nikiya 😊 (@nikiya_c) December 28, 2024
I will be live at 6, 7:30 & 11 on CBS News Miami pic.twitter.com/mQM0jyqnZA
At least 15 people were injured after a Brightline train collided with a Delray Beach Fire Rescue truck on Saturday morning, city officials said.— ABC News (@ABC) December 28, 2024
Read more: https://t.co/AgCNp1Nd3B pic.twitter.com/5K5RnzrkWv
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
"جيجو" الكورية تعتذر عن كارثة الطائرة .. وتتعهد بالمساعدة
-
تحذير عالمي من لعبة "كرات الماء" للأطفال
-
حوادث بوينغ لا تنتهي .. رعب في السماء وحرائق على الأرض
-
ماسك يعلق على مشروع نشر محطة روسية للطاقة النووية على القمر
-
الولايات المتحدة تسجل أعلى نسبة مشردين في تاريخها
-
هذه العلامة .. دليل على أخطر الأمراض النفسية
-
5 سمات تكشف أن المتزوجين أكثر سعادة من العازبين.. تعرف عليها
-
بعد اقتراب قياسي من الشمس.. كشف حالة المسبار "باركر"