اكتشاف إمبراطورية رومانية في إسبانيا

الوكيل الإخباري- اكتشف فريق من علماء الآثار في إسبانيا مستوطنات رومانية قديمة، يمكن أن تكون موقعاً لإمبراطورية مخفية.

وقد تأمل العلماء سابقاً في العثور على مستوطنة واحدة على الأقل في منطقة سييرا دي قادس، لكنهم صدموا عندما اكتشفوا 57 موقعاً بطبيعة غير مسبوقة من عصر الإمبراطورية الرومانية.



ويعتقد الفريق أن المستوطنات المكتشفة حديثاً تجمعها طرق التجارة والاتصالات في المنطقة. وركز علماء جامعة قادس في إسبانيا على المستوطنات في المناطق المحيطة بـ "أركوس دي لا فرونتيرا" و"بورنوس" و"فيلامارتين" و"بويرتو سيرانو"، والتي يربطها نهر غواداليت معاً، ما دفع الفريق إلى الاعتقاد بأنها كانت جزءاً من إمبراطورية مخفية.



وفي عملية البحث، استخدم العلماء راداراً جغرافياً، وهو أداة ترسل نبضات رادار تحت الأرض للكشف عن أي أشياء مخفية.