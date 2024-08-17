اكتشاف إمبراطورية رومانية في إسبانيا

ويعتقد الفريق أن المستوطنات المكتشفة حديثاً تجمعها طرق التجارة والاتصالات في المنطقة. وركز علماء جامعة قادس في إسبانيا على المستوطنات في المناطق المحيطة بـ "أركوس دي لا فرونتيرا" و"بورنوس" و"فيلامارتين" و"بويرتو سيرانو"، والتي يربطها نهر غواداليت معاً، ما دفع الفريق إلى الاعتقاد بأنها كانت جزءاً من إمبراطورية مخفية.
وفي عملية البحث، استخدم العلماء راداراً جغرافياً، وهو أداة ترسل نبضات رادار تحت الأرض للكشف عن أي أشياء مخفية.
البيان
-
أخبار متعلقة
-
سيراميك ضد الأشعة فوق البنفسجية
-
أهمية زيت البريك.. كيف تختار النوع المناسب لسيارتك
-
اكتشاف فسيفساء في إنجلترا تعود لآلاف السنين
-
مستغلاً نوم الأم.. عراقي يرتكب جريمة مروعة بحق ابنه الرضيع
-
تخرجت بامتياز.. مكسيكية تصبح أول محامية من متلازمة داون
-
طفلة أمريكية تحمي متجر والدها من لص
-
دراسة تحدد أصول الكويكب الذي أنهى عصر الديناصورات
-
طلاء سحري يجعل الألواح الشمسية أكثر كفاءة