اكتشاف جثمان امرأة مسنّة تركت في عزلة لمدة ثلاث سنوات في إزمير

عثر رجال الشرطة على بقايا متحللة للمرأة المسنّة في سريرها، ولم تظهر أي آثار لسرقة أو اعتداء جنائي.
أرسلت الشرطة عينات من العظام إلى معهد الطب الشرعي في إسطنبول لتحديد سبب الوفاة، في الوقت الذي أثار فيه الحادث جدلاً واسعًا. وكان قد تم نشر إحصائية رسمية تشير إلى أن أكثر من 5 ملايين شخص في تركيا يعيشون بمفردهم، مما يعيد تسليط الضوء على قضية العزلة الاجتماعية لكبار السن في البلاد.
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