 
الخميس 2025-02-13 01:26 م
 

اكتشاف جثمان امرأة مسنّة تركت في عزلة لمدة ثلاث سنوات في إزمير

4
تعبيرية
الخميس، 13-02-2025 12:09 م

الوكيل الإخباري-  في حادثة صادمة، اكتشفت الشرطة التركية في مدينة إزمير بقايا جثمان امرأة مسنّة تُركت في سريرها لمدة ثلاث سنوات دون أن يلاحظ أحد غيابها. وجاء هذا الاكتشاف بعد بلاغ من زوجة ابن الضحية، التي لم تتمكن من التواصل معها منذ فترة طويلة، مما دفع الشرطة لاقتحام الشقة بمساعدة خبير في فتح الأقفال.

اضافة اعلان


عثر رجال الشرطة على بقايا متحللة للمرأة المسنّة في سريرها، ولم تظهر أي آثار لسرقة أو اعتداء جنائي.

 

وكانت الضحية، غولشان جوغولو، البالغة من العمر 87 عامًا، قد عاشت بمفردها منذ وفاة زوجها قبل 23 عامًا، ولم يكن لها أبناء. وتسبب الحادث في صدمة لجيرانها الذين أكدوا أنهم لم يروها منذ سنوات طويلة، رغم انبعاث رائحة غريبة من الشقة قبل عام ونصف، ظنوا في البداية أنها لرائحة حيوان نافق.


أرسلت الشرطة عينات من العظام إلى معهد الطب الشرعي في إسطنبول لتحديد سبب الوفاة، في الوقت الذي أثار فيه الحادث جدلاً واسعًا. وكان قد تم نشر إحصائية رسمية تشير إلى أن أكثر من 5 ملايين شخص في تركيا يعيشون بمفردهم، مما يعيد تسليط الضوء على قضية العزلة الاجتماعية لكبار السن في البلاد.

 

لبنان 24 

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية وصول طائرة جلالة الملك إلى أرض الوطن

ققق

منوعات قطار يدمّر سيارة عالقة في أمريكا والسائق ينجو بأعجوبة - فيديو

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية وزارة التربية والحسين للسرطان تطلقان حملة جديدة لحصالة الخير

غ

فن ومشاهير تشييع مؤثر للممثلة السورية الشابة إنجي مراد - فيديو

ت

أخبار محلية الملكة للملك: حنا فدا عيونك

قوات الاحتلال

أخبار محلية إسرائيل تخطر بهدم منزلين في سلفيت ومستوطنون يعتدون على عائلة بالأغوار الشمالية

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية فتح: الموقف الشجاع للملك يفشل مخططات تصفية القضية الفلسطينية

ل

منوعات استعدادات قبل ولادة طفلك: 5 أمور يجب التحضير لها



 




الأكثر مشاهدة