اكتشاف جثمان امرأة مسنّة تركت في عزلة لمدة ثلاث سنوات في إزمير

الوكيل الإخباري- في حادثة صادمة، اكتشفت الشرطة التركية في مدينة إزمير بقايا جثمان امرأة مسنّة تُركت في سريرها لمدة ثلاث سنوات دون أن يلاحظ أحد غيابها. وجاء هذا الاكتشاف بعد بلاغ من زوجة ابن الضحية، التي لم تتمكن من التواصل معها منذ فترة طويلة، مما دفع الشرطة لاقتحام الشقة بمساعدة خبير في فتح الأقفال.

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عثر رجال الشرطة على بقايا متحللة للمرأة المسنّة في سريرها، ولم تظهر أي آثار لسرقة أو اعتداء جنائي.

وكانت الضحية، غولشان جوغولو، البالغة من العمر 87 عامًا، قد عاشت بمفردها منذ وفاة زوجها قبل 23 عامًا، ولم يكن لها أبناء. وتسبب الحادث في صدمة لجيرانها الذين أكدوا أنهم لم يروها منذ سنوات طويلة، رغم انبعاث رائحة غريبة من الشقة قبل عام ونصف، ظنوا في البداية أنها لرائحة حيوان نافق.



أرسلت الشرطة عينات من العظام إلى معهد الطب الشرعي في إسطنبول لتحديد سبب الوفاة، في الوقت الذي أثار فيه الحادث جدلاً واسعًا. وكان قد تم نشر إحصائية رسمية تشير إلى أن أكثر من 5 ملايين شخص في تركيا يعيشون بمفردهم، مما يعيد تسليط الضوء على قضية العزلة الاجتماعية لكبار السن في البلاد.

لبنان 24