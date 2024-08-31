اكتشاف حقل كهربائي يحيط بكوكب الأرض

من جانبه، يقول عالم الفلك جلين كولينسون من مركز جودارد:«يجب أن يكون لأي كوكب له غلاف جوي حقل ثنائي القطب، والآن بعد أن قمنا بقياسه أخيراً، يمكننا أن نبدأ في إدراك المزيد عن شكل كوكبنا والكواكب الأخرى».
وأوضح الباحثون أن الأرض محاطة بجميع أنواع المجالات، فهناك مجال الجاذبية، الذي لا نعرف الكثير عنها، خاصة بالنظر إلى مدى انتشارها، ولكن بدون الجاذبية لم يكن ليكون لدينا كوكب من الأساس.
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