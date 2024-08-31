اكتشاف حقل كهربائي يحيط بكوكب الأرض

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الوكيل الإخباري- اكتشف علماء مركز «جودارد» التابع لوكالة «ناسا» حقل طاقة ضعيفاً غير مرئي يحيط بكوكب الأرض، وفق موقع «سبوتنيك بالعربي». وأوضحت مجلة «نيتشر» أن هذا الحقل المكتشف حديثاً يطلق عليه ثنائي القطب، وهو حقل كهربائي تم طرح فرضيته للمرة الأولى منذ أكثر من 60 عاماً، وسيغير اكتشافه الطريقة التي ندرس بها ونفهم سلوك وتطور عالمنا المتغير باستمرار. اضافة اعلان





من جانبه، يقول عالم الفلك جلين كولينسون من مركز جودارد:«يجب أن يكون لأي كوكب له غلاف جوي حقل ثنائي القطب، والآن بعد أن قمنا بقياسه أخيراً، يمكننا أن نبدأ في إدراك المزيد عن شكل كوكبنا والكواكب الأخرى».

وأوضح الباحثون أن الأرض محاطة بجميع أنواع المجالات، فهناك مجال الجاذبية، الذي لا نعرف الكثير عنها، خاصة بالنظر إلى مدى انتشارها، ولكن بدون الجاذبية لم يكن ليكون لدينا كوكب من الأساس.