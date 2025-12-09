الثلاثاء 2025-12-09 02:16 م

اكتشاف سفينة مصرية عمرها 2000 عام قبالة الإسكندرية

قل
استخراج قطعة أثرية من المياه في الإسكندرية
الثلاثاء، 09-12-2025 11:27 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن علماء الآثار البحرية اكتشاف حطام سفينة ترفيهية مصرية قديمة يعود تاريخها إلى نحو 2000 عام قبالة سواحل الإسكندرية. عثر الغواصون على الهيكل الذي يبلغ طوله أكثر من 35 مترًا في ميناء جزيرة أنتيرودوس الغارقة.

اضافة اعلان


السفينة تحتوي على كتابات يونانية يُرجّح أنها من النصف الأول للقرن الأول الميلادي، ما يدعم أنها صُنعت في الإسكندرية. كما كانت مزوّدة بمقصورة فاخرة وتعمل بالمجاذيف فقط.


جزيرة أنتيرودوس كانت جزءًا من مدينة الإسكندر الأكبر قبل أن تغرق بفعل الزلازل وأمواج المد، ومنذ اكتشافها عام 1996 عُثر فيها على تماثيل وعملات وكنوز عديدة.


ارم نيوز 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

توتال للطاقات تطلق حملة "دفا توتال" تحت شعار "دفانا خير ومحبة للغير"

أخبار الشركات توتال للطاقات تطلق حملة "دفا توتال" تحت شعار "دفانا خير ومحبة للغير"

تفاصيل حالة الطقس الاثنين .. وزخات أمطار ورعد في هذه المناطق

الطقس تطورات المنخفض الجوي القبرصي القادم الى الاردن

قوات الاحتلال تقتحم جامعة أبو ديس بالقدس للمرة الثانية

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم جامعة أبو ديس بالقدس للمرة الثانية

ارشيفية

عربي ودولي وفاة 13 جراء حريق في مبنى من 7 طوابق في إندونيسيا

جنود إسرائيليون يتخذون مواقعهم خلال مداهمة في جنين

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 40 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة

نقود أردنية

اقتصاد محلي بيانات: ارتفاع إجمالي الإنفاق على الرواتب بمقدار 274 مليون دينار في موازنة 2026

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على قذائف صاروخية بطولكرم

فلسطين الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على قذائف صاروخية بطولكرم

مع

طب وصحة علامتان في الفم قد تكشفان نقص فيتامين B12



 






الأكثر مشاهدة