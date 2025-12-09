اكتشاف سفينة مصرية عمرها 2000 عام قبالة الإسكندرية

الوكيل الإخباري- أعلن علماء الآثار البحرية اكتشاف حطام سفينة ترفيهية مصرية قديمة يعود تاريخها إلى نحو 2000 عام قبالة سواحل الإسكندرية. عثر الغواصون على الهيكل الذي يبلغ طوله أكثر من 35 مترًا في ميناء جزيرة أنتيرودوس الغارقة.

السفينة تحتوي على كتابات يونانية يُرجّح أنها من النصف الأول للقرن الأول الميلادي، ما يدعم أنها صُنعت في الإسكندرية. كما كانت مزوّدة بمقصورة فاخرة وتعمل بالمجاذيف فقط.



جزيرة أنتيرودوس كانت جزءًا من مدينة الإسكندر الأكبر قبل أن تغرق بفعل الزلازل وأمواج المد، ومنذ اكتشافها عام 1996 عُثر فيها على تماثيل وعملات وكنوز عديدة.



