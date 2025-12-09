اكتشاف سفينة مصرية عمرها 2000 عام قبالة الإسكندرية

السفينة تحتوي على كتابات يونانية يُرجّح أنها من النصف الأول للقرن الأول الميلادي، ما يدعم أنها صُنعت في الإسكندرية. كما كانت مزوّدة بمقصورة فاخرة وتعمل بالمجاذيف فقط.
جزيرة أنتيرودوس كانت جزءًا من مدينة الإسكندر الأكبر قبل أن تغرق بفعل الزلازل وأمواج المد، ومنذ اكتشافها عام 1996 عُثر فيها على تماثيل وعملات وكنوز عديدة.
