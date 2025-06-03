اكتشاف "سلالة شبحية" بشرية قديمة في الصين

وأظهرت الدراسة، المنشورة في Science، أن "شينغي" تنتمي إلى مجموعة بشرية قديمة لم تختلط وراثيًا بمجموعات أخرى لآلاف السنين، ما حافظ على تركيبتها الجينية الفريدة. وتُشكل هذه السلالة نحو 20% من التركيبة الوراثية الحالية لسكان التبت.
ورغم أهمية الاكتشاف، شدد الباحثون على ضرورة إجراء مزيد من الدراسات، نظرًا لاعتماد النتائج على عينة واحدة فقط.
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