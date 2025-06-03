اكتشاف "سلالة شبحية" بشرية قديمة في الصين

الوكيل الإخباري- كشف علماء صينيون عن سلالة بشرية غير معروفة سابقًا، أطلقوا عليها اسم "السلالة الشبحية"، بعد تحليل الحمض النووي لهيكل عظمي يعود لامرأة تُدعى "شينغي"، عاشت قبل نحو 7100 عام في مقاطعة يونان.

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وأظهرت الدراسة، المنشورة في Science، أن "شينغي" تنتمي إلى مجموعة بشرية قديمة لم تختلط وراثيًا بمجموعات أخرى لآلاف السنين، ما حافظ على تركيبتها الجينية الفريدة. وتُشكل هذه السلالة نحو 20% من التركيبة الوراثية الحالية لسكان التبت.



ورغم أهمية الاكتشاف، شدد الباحثون على ضرورة إجراء مزيد من الدراسات، نظرًا لاعتماد النتائج على عينة واحدة فقط.