اكتشاف علمي نادر لثعبان بعد عقدين من اختفائه

الوكيل الإخباري- لم يشاهد أصغر ثعبان معروف في العالم منذ ما يقرب من عقدين، ما أثار مخاوف بعض العلماء من احتمال انقراض ثعبان بربادوس الخيطي.

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