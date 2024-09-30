اكتشاف فأس من العصر البرونزي عمره 5 آلاف عاماً

الوكيل الإخباري- عثر علماء الآثار على فأس من العصر البرونزي يعود لحوالي 5 آلاف عام في شمال غرب روسيا. تحقق هذا الاكتشاف، الذي يبلغ عمره 5500 سنة، ضمن أنقاض ناجمة عن انهيار فرن يعود إلى القرن الحادي عشر.

اضافة اعلان



وبحسب متحف "نوفغورود" الروسي، فقد تم استخدام هذه الفؤوس على شكل المطرقة الحجرية كأسلحة عسكرية ووسيلة للصيد على حد سواء. وقال مارك ستيبانوف، الباحث في متحف نوفغورود، تعليقاً على الاكتشاف: "يبدو أن سكان نوفغورود في القرن الحادي عشر لم يعتبروه أداة للإنسان القديم، واستخدموه عند بناء الفرن".



في وقت سابق، اكتشف في موقع التنقيب (ترويتسكي) مغزلاً وجزءاً من النول في الطبقة الثقافية من القرن الثاني عشر. يذكر أن موقع التنقيب "ترويتسكي" بدأت الحفريات فيه عام 1973 من قبل بعثة نوفغورود الأثرية بقيادة عالم الآثار فالنتين يانين.