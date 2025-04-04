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اكتشاف كميات ضخمة من المعادن الأرضية النادرة في كازاخستان

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 04-04-2025 12:19 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت كازاخستان اكتشاف رواسب جديدة من المعادن الأرضية النادرة في منطقة كاراغندا، تقدر مواردها المحتملة بنحو مليون طن، وفقا لوكالة أنباء "كازينفورم".اضافة اعلان


وأوضحت وزارة الصناعة والبناء أن عمليات الاستكشاف، التي نفذتها شركة تسينترغولسيمكا المحدودة في موقع كويريكتيكول، كشفت عن عدة مناطق غنية بهذه المعادن، من أبرزها منطقتا إرغيز ودوس 2، حيث يتجاوز المحتوى الإجمالي للعناصر الأرضية النادرة فيهما 0.1%.

ويقع كويريكتيكول على بعد 300 كم جنوب شرق العاصمة أستانا، في مقاطعة كاركارالي بمنطقة كاراغندا، وعلى مسافة 100 كيلومتر شمال شرق مدينة كاركارالي.

وأظهر التقييم الأولي أن احتياطيات منطقة إرغيز وحدها تقارب 800 ألف طن، بمتوسط محتوى يزيد عن 0.1%. كما تشير التقديرات إلى أن منطقة زانا كازاخستان، التي تضم موقع كويريكتيكول، تحتوي على أكثر من 20 مليون طن من المعادن الأرضية النادرة، على عمق يصل إلى 300 متر، بمتوسط تركيز يبلغ 700 غرام لكل طن.

يعد هذا الاكتشاف خطوة مهمة لتعزيز قطاع التعدين في كازاخستان، حيث يتوقع أن يساهم بشكل كبير في تلبية الطلب المتزايد على المعادن الأرضية النادرة عالميا.

روسيا اليوم
 
gnews

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