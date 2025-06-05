الخميس 2025-06-05 08:12 ص
 

اكتشاف كوكب عملاق صالح للحياة

صورة تعبيرية / NASA
صورة تعبيرية / NASA
 
الخميس، 05-06-2025 07:48 ص
الوكيل الإخباري-   حقق فريق دولي من علماء الفلك بإشراف خبراء مرصد يونّان التابع لأكاديمية العلوم الصينية تقدماً كبيراً في البحث عن حياة خارج النظام الشمسي.اضافة اعلان


وتشير مجلة "Nature Astronomy" العلمية، إلى أن علماء الفلك باستخدام طريقة مبتكرة لقياس اختلاف زمن العبور (TTV)، اكتشفوا الكوكب الخارجي "Kepler-725c"، وهو كوكب عملاق أكبر بعشر مرات من الأرض، يقع في المنطقة الصالحة للحياة حول نجم شبيه بالشمس.

وتجدر الإشارة إلى أن الطرق التقليدية لاكتشاف الكواكب الخارجية - طريقة العبور وقياسات السرعة الشعاعية - محددة بقيود كبيرة. فهي إما تتطلب تطابق مدار الكوكب بدقة مع خط الرؤية، أو تواجه صعوبات في رصد إشارات ضعيفة من أجسام منخفضة الكتلة.

أما طريقة TTV، المستخدمة لأول مرة لتحقيق مثل هذا الاكتشاف، فتحلل التأثير التجاذبي لكوكب خفي على حركة جاره في النظام. وقد درس العلماء في هذه الحالة انحرافات عبور الكوكب الغازي العملاق "Kepler-725b"، ما سمح لهم بتحديد كوكب "Kepler-725c" الذي لم يكن مرئياً سابقاً، والذي يدور في مدار مدته 207.5 يوماً، حول النجم "Kepler-725" (من النوع G9V). ويتلقى إشعاعاً أكثر بـ1.4 مرة من إشعاع الأرض، ويمر جزء من مداره عبر منطقة يمكن أن يوجد فيها الماء السائل، وهو شرط أساسي للحياة.

ويشير العلماء إلى أنه من المرجّح أن يكون "Kepler-725c" نفسه نبتوناً مصغراً، وليس كوكباً صخرياً، ومع ذلك يُظهر هذا الاكتشاف فعالية الطريقة الجديدة في البحث عن عوالم صالحة للسكن.

روسيا اليوم
 
gnews

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