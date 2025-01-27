اكتشاف موجات كونية غريبة تشبه أصوات الطيور من أعماق الفضاء!

وحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست"، تم رصد هذه الموجات عبر أقمار ناسا متعددة المقاييس المغناطيسية، التي أُطلقت في 2015 لدراسة المجالات المغناطيسية للأرض والشمس. وكشف العلماء عن أن هذه الموجات تم رصدها أيضًا بالقرب من كواكب أخرى مثل المشتري وزحل، حيث يمكن أن تتسبب في تشويش الاتصالات الفضائية.
وقالت عالمة الفيزياء الفضائية في جامعة أيوا، أليسون جاينز: "هذا الاكتشاف يفتح أبوابًا لأسئلة جديدة حول الفيزياء التي قد تكون ممكنة في هذا المجال"، مشيرة إلى أن هذه الموجات يمكن أن تكون من أقوى وأهم الموجات في الفضاء.
كما أشار تشنغ مينغ ليو، مؤلف الدراسة من جامعة بيهانغ، إلى أهمية هذا الاكتشاف قائلاً: "إنها واحدة من أقوى الموجات وأكثرها أهمية في الفضاء"، ما يعكس طابع البحث العلمي المتقدم في هذا المجال.
ويُذكر أن هذا الاكتشاف يعزز الدراسات المتعمقة التي يجريها العلماء لفهم الظواهر الكونية الغامضة، وقد يفتح المجال لاكتشاف المزيد من الظواهر غير المكتشفة بعد في أرجاء الفضاء الشاسع.
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