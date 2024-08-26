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الآلاف يشاركون بـ"أيام الرؤوس الحمراء" في هولندا

من المصدر
من المصدر
الإثنين، 26-08-2024 01:48 م

الوكيل الإخباري- تجمع الآلاف من أصحاب الشعر الأحمر في هولندا، مطلع الأسبوع الجاري، للاحتفال بمهرجان "أيام الرؤوس الحمراء" السنوي في مدينة تيلبورغ الجنوبية.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن طالبة الهندسة المعمارية إلين ليندرشتاد، البالغة 21 عامًا، قولها إنها أمضت أكثر من 24 ساعة في ركوب قطارات وحافلات من ستوكهولم حتى وصلت إلى مقر المهرجان، لأنها لا تقابل الكثيرين من أصحاب الشعر الأحمر الآخرين في السويد.


وأضافت "إنه لأمر مميز حقًا أن تكون في مكان كل من به من ذوي الشعر الأحمر".

 

ويشكل أصحاب الشعر الأحمر ما بين (1 - 2)% من سكان العالم، وترتفع نسبتهم لتتراوح بين (2 - 6)% بين من تنحدر أصولهم من شمال أوروبا أو شمال غرب القارة.


ووفقًا للمنظمين، زار المهرجان الذي استمر ثلاثة أيام أكثر من 10 آلاف شخص من أكثر من ستة بلدان، وسجلوا أنفسهم لالتقاط الصور وحضور لقاءات سريعة بين الزائرين ومجموعة متنوعة من ورش العمل.
ويُختتم هذا الحدث عادة بالتقاط صورة جماعية للمشاركين.


وفي عام 2013، دخل المهرجان موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأكبر تجمع لذوي الشعر الأحمر الطبيعي، وكان في الصورة الجماعية آنذاك 1672 منهم.

 
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