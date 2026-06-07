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الأبراج اليوم.. فرص جديدة وتحذيرات مهمة لبعض المواليد

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 07-06-2026 08:28 ص

الوكيل الإخباري-   برج الحمل: قد تنال تقديرًا لجهودك، وتكون قدوة للآخرين. عاطفيًا، توقف عن المبالغة في تحليل تصرفات الشريك. مهنيًا، قد يرتبط عملك بسفر أو إجراء رسمي. صحيًا، تجنب التوتر لأنه يؤثر في الهضم.

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برج الثور: تتمتع بحدس قوي وقدرة على تقييم المواقف. عاطفيًا، أعد النظر في توازن العطاء داخل العلاقة. مهنيًا، قد تأتي فرصة عمل عبر معارفك. صحيًا، خفف الضغط النفسي.


برج الجوزاء: تتراجع الضغوط تدريجيًا، ما يمنحك فرصة للترتيب. عاطفيًا، تنظر للماضي بواقعية أكبر. مهنيًا، قد تحصل على مسؤوليات ومكاسب جديدة. صحيًا، انتظم في عاداتك الغذائية.


برج السرطان: التعاون مع الآخرين مفتاح النجاح اليوم. عاطفيًا، تبدو أكثر واقعية في اختيار الشريك. مهنيًا، قد تستفيد من نصيحة مهمة. صحيًا، انتبه للأطعمة التي تسبب الحساسية.


برج الأسد: أخبار سارة ومكاسب محتملة في الطريق. عاطفيًا، كن أقل مطالبة وأكثر تفهمًا. مهنيًا، راجع أي اتفاق قبل اعتماده. صحيًا، انتبه لنوعية غذائك.


برج العذراء: فرص جديدة وعلاقات مفيدة مهنيًا. عاطفيًا، تجنب الحساسية الزائدة. مهنيًا، قد تشهد توسعًا في أعمالك. صحيًا، دعم المناعة أولوية اليوم.


برج الميزان: يوم مليء بالمسؤوليات يتطلب تنظيمًا جيدًا. عاطفيًا، قد تحسم قرارًا مهمًا. مهنيًا، فكّر بخطوة جديدة تحقق طموحاتك. صحيًا، تجنب الوجبات الثقيلة.


برج العقرب: توسع اجتماعي وفرص للتقارب مع الآخرين. عاطفيًا، أجواء أسرية هادئة. مهنيًا، تجاوز العراقيل بالصبر والتعاون. صحيًا، وقت مناسب لبدء خطة لإنقاص الوزن.


برج القوس: ركز على أهدافك بدل تبرير تصرفاتك. عاطفيًا، يحتاج الشريك إلى دعمك. مهنيًا، تحسن مالي ومساندة من الزملاء. صحيًا، استفد من نصيحة مفيدة.


برج الجدي: فرصة لإنجاز مهمة مؤجلة أو بدء خطوة جديدة. عاطفيًا، لا تضحِّ بعلاقة مستقرة لأجل مشاعر عابرة. مهنيًا، راجع خططك الحالية. صحيًا، اهتم بصحة عينيك.


برج الدلو: طاقة إيجابية وتفاؤل يساعدانك على التقدم. عاطفيًا، استمتع بعلاقتك بعيدًا عن التحليل الزائد. مهنيًا، حافظ على هدوئك وسط التوتر. صحيًا، مارس الرياضة بانتظام.


برج الحوت: تفضل الخيارات الآمنة رغم ظهور فرص جديدة. عاطفيًا، أجواء عائلية دافئة ومساء رومانسي. مهنيًا، اجتهادك قد يحظى بالتقدير. صحيًا، خفف الأطعمة الدسمة وأكثر من شرب الماء.

 


 

لبنان 24 

 

 
 


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