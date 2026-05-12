الأجنة "يبكون" داخل الرحم.. لماذا لا نسمع أصواتهم؟

الوكيل الإخباري- كشف تقرير حديث أن الأجنة لا يكتفون بالحركة داخل الرحم، بل يتدرّبون أيضاً على ما يشبه البكاء بصمت قبل الولادة.

وذكرت صانعة المحتوى ديفورا، المعروفة عبر حساب "ذيس إز ديفو"، في وقت سابق، في فيديو حصد أكثر من 128 ألف مشاهدة، أن الأطفال "يتدرّبون على أن يكونوا أطفالاً قبل أن يولدوا".

وأوضحت أنهم لا يجرّبون تعابير الوجه كالضحك والعبوس فقط، بل يمارسون أيضاً ما يشبه البكاء الصامت استعداداً للحظة الولادة.



وبحسب موقع هيلث لاين، فإن هذا "البكاء التدريبي" يتضمن محاكاة أنماط التنفس وحركات الفم وتعابير الوجه التي يقوم بها الرضيع بعد الولادة، لكن دون إصدار أي صوت.



وأثارت هذه المعلومات تفاعلاً بين عدد من الأمهات الحوامل، حيث عبّرت بعضهن عن تأثرهن بالفكرة.

ووفقاً لموقع ألتراساوند أيرلندا، أظهرت صور طبية أن الأجنة بعمر 28 أسبوعاً قد يستجيبون للأصوات بحركات تشبه البكاء الصامت.