الثلاثاء 2026-05-12 02:47 م

الأجنة "يبكون" داخل الرحم.. لماذا لا نسمع أصواتهم؟

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 12-05-2026 01:34 م

الوكيل الإخباري-   كشف تقرير حديث أن الأجنة لا يكتفون بالحركة داخل الرحم، بل يتدرّبون أيضاً على ما يشبه البكاء بصمت قبل الولادة.

اضافة اعلان


وذكرت صانعة المحتوى ديفورا، المعروفة عبر حساب "ذيس إز ديفو"، في وقت سابق، في فيديو حصد أكثر من 128 ألف مشاهدة، أن الأطفال "يتدرّبون على أن يكونوا أطفالاً قبل أن يولدوا".
وأوضحت أنهم لا يجرّبون تعابير الوجه كالضحك والعبوس فقط، بل يمارسون أيضاً ما يشبه البكاء الصامت استعداداً للحظة الولادة.


وبحسب موقع هيلث لاين، فإن هذا "البكاء التدريبي" يتضمن محاكاة أنماط التنفس وحركات الفم وتعابير الوجه التي يقوم بها الرضيع بعد الولادة، لكن دون إصدار أي صوت.


وأثارت هذه المعلومات تفاعلاً بين عدد من الأمهات الحوامل، حيث عبّرت بعضهن عن تأثرهن بالفكرة.
ووفقاً لموقع ألتراساوند أيرلندا، أظهرت صور طبية أن الأجنة بعمر 28 أسبوعاً قد يستجيبون للأصوات بحركات تشبه البكاء الصامت.


ويُرجع خبراء عدم إمكانية سماع هذه الأصوات إلى أن الجنين يكون مغموراً بالسائل الأمنيوسي، كما أن رئتَيه لا تحتويان على الهواء اللازم لإنتاج الصوت. وبعد الولادة مباشرة، تتمدد الرئتان بالهواء، ليطلق الطفل أول صرخة في حياته.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأردن يدين التسلل المسلح إلى جزيرة بوبيان ويؤكد دعمه الكامل للكويت

أخبار محلية الأردن يدين التسلل المسلح إلى جزيرة بوبيان ويؤكد دعمه الكامل للكويت

ب

أخبار محلية المناطق الحرة تطالب بشمول رؤوس القاطرات المتعاقد عليها سابقا بقرار مجلس الوزراء

ب

أخبار محلية بلدية معان تطلق منظومة موحدة للشكاوى والاقتراحات وفق معايير التميز الحكومي

قطر: على إيران عدم استخدام مضيق هرمز "لابتزاز" دول الخليج

عربي ودولي قطر: على إيران عدم استخدام مضيق هرمز "لابتزاز" دول الخليج

الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات

أخبار محلية الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات

الكويت: اشتباك مع متسللين من الحرس الثوري الإيراني

عربي ودولي الكويت: اشتباك مع متسللين من الحرس الثوري الإيراني

ب

شؤون برلمانية نائب يسأل الحكومة عن مبالغ وأراضٍ صُرفت لنواب ومنح لتربية قطط ونعام

تعبيرية

تكنولوجيا غوغل تطلق حلًا مجانيًا لإنعاش أجهزة ويندوز 10 القديمة



 
 






الأكثر مشاهدة

 