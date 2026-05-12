الأجنة "يبكون" داخل الرحم.. لماذا لا نسمع أصواتهم؟

وذكرت صانعة المحتوى ديفورا، المعروفة عبر حساب "ذيس إز ديفو"، في وقت سابق، في فيديو حصد أكثر من 128 ألف مشاهدة، أن الأطفال "يتدرّبون على أن يكونوا أطفالاً قبل أن يولدوا".
وأوضحت أنهم لا يجرّبون تعابير الوجه كالضحك والعبوس فقط، بل يمارسون أيضاً ما يشبه البكاء الصامت استعداداً للحظة الولادة.
وبحسب موقع هيلث لاين، فإن هذا "البكاء التدريبي" يتضمن محاكاة أنماط التنفس وحركات الفم وتعابير الوجه التي يقوم بها الرضيع بعد الولادة، لكن دون إصدار أي صوت.
وأثارت هذه المعلومات تفاعلاً بين عدد من الأمهات الحوامل، حيث عبّرت بعضهن عن تأثرهن بالفكرة.
ووفقاً لموقع ألتراساوند أيرلندا، أظهرت صور طبية أن الأجنة بعمر 28 أسبوعاً قد يستجيبون للأصوات بحركات تشبه البكاء الصامت.
ويُرجع خبراء عدم إمكانية سماع هذه الأصوات إلى أن الجنين يكون مغموراً بالسائل الأمنيوسي، كما أن رئتَيه لا تحتويان على الهواء اللازم لإنتاج الصوت. وبعد الولادة مباشرة، تتمدد الرئتان بالهواء، ليطلق الطفل أول صرخة في حياته.
