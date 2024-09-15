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الأرض تحتضن قمرا جديدا لشهرين

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من المصدر
الأحد، 15-09-2024 09:56 ص

الوكيل الإخباري-   في حدث فلكي نادر، يُتوقع أن يواجه الكويكب الذي أطلق عليه "2024-PT5"، المتجه نحو الأرض، مصيرًا غير عادي، بدلًا من اختراق الغلاف الجوي للأرض كما تفعل الكويكبات الأخرى.. ومن المرجح أن يُحتجز الكويكب في مدار الأرض ليصبح "قمرًا صغيرًا".

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ووفقًا لتقرير نُشر في ملاحظات بحثية لجمعية الفلك الأمريكية؛ فإن "2024-PT5" يبلغ قطره حوالى 10 أمتار، وسيُلتقط في مدار الأرض لفترة قصيرة بين 29 سبتمبر و25 نوفمبر 2024، وخلال هذه الفترة التي تمتد لشهرين، سيقوم الكويكب بالدوران حول الأرض ولكنه لن يكمل مدارًا كاملًا؛ بل سيحرر نفسه من جاذبية الأرض ويعود إلى مدار الشمس لاستكمال رحلته عبر النظام الشمسي.


وأوضح فلكيون من جمعية الفلك الأمريكية، أنه سيكون للأرض قمران لمدة 56.6 يومًا؛ إلا أن القمر الجديد سيكون ضوؤه خافتًا جدًّا؛ حيث سيبلغ سطوعه 27.6؛ مما لا يساعد على رؤيته بالعين المجردة.
ويتوقع الباحثون أن الكويكب سيقوم بعدة زيارات كقمر صغير؛ حيث سيعود مجددًا إلى مدار الأرض في يناير 2025 قبل أن يغادر بسرعة ويعود مجددًا في 2055.

 
gnews

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