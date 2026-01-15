الأكثر تداولًا.. عقاب قاسٍ من امرأة لرجل ركل قطة في الشارع بالبرازيل

وأظهرت كاميرات المراقبة اقتراب الرجل من القطة وهي مستلقية على الأرض، قبل أن يوجّه لها ركلة مفاجئة قذفها بها بعيدًا، في مشهد أثار موجة غضب واسعة.
وكانت جاكلين سيلفا ساليس، ابنة صاحبة المتجر، شاهدة على الواقعة، فسارعت إلى مواجهة المعتدي، وردّت عليه بركلة وضربة بكرسي، ما أجبره على الفرار من المكان.
ولم يقتصر تدخل جاكلين على إيقاف الاعتداء، إذ تبيّن لاحقًا أن القطة لم تُصب بأذى، وتم تبنّيها من قبل عائلة جاكلين لتبقى تحت رعاية والدتها.
وفي مقاطع لاحقة، شكرت جاكلين المتابعين على دعمهم، مؤكدة أن تصرّفها جاء بدافع إنساني لحماية كائن أعزل. من جهتها، أعلنت الشرطة المدنية فتح تحقيق رسمي، مشددة على أن إساءة معاملة الحيوانات جريمة يعاقب عليها القانون البرازيلي بالغرامة أو الحبس، وقد تصل إلى السجن في الحالات الخطيرة.
-
أخبار متعلقة
-
مشهد يحبس الأنفاس لمظلي يسقط في قلب المحيط بعد عطل قاتل في فلوريدا
-
كابوس يتحقق في البحر.. فتاة بريطانية تنجو بأعجوبة من هجوم قرش - صور
-
مصر.. تفاصيل مقتل عريس على يد عروسه الحامل بعد 150 يوماً من زفافهما
-
أخطر لحظات الرحلة.. ما لا تلاحظه أثناء الإقلاع والهبوط
-
2 مليون مخدوع.. كشف حقيقة المؤثرة نيا نوار صاحبة لقب أجمل فتاة في العالم
-
عودة ينتظرها الملايين.. توم وجيري يعودان ببث مجاني عالي الجودة للعالم العربي
-
مصرع مسن تركي دهسته سيارة على ممر المشاة (فيديو)
-
بحسب البحوث الفلكية.. هذا موعد بدء شهر رمضان