الأكثر تداولًا.. عقاب قاسٍ من امرأة لرجل ركل قطة في الشارع بالبرازيل

الوكيل الإخباري- تصدّر مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعدما وثّق تدخّل امرأة بشجاعة للدفاع عن قطة تعرّضت لاعتداء في أحد شوارع البرازيل، عقب قيام رجل بركلها أمام متجر في بلدية كابيتاو بوسو بولاية بارا شمالي البلاد.

وأظهرت كاميرات المراقبة اقتراب الرجل من القطة وهي مستلقية على الأرض، قبل أن يوجّه لها ركلة مفاجئة قذفها بها بعيدًا، في مشهد أثار موجة غضب واسعة.



وكانت جاكلين سيلفا ساليس، ابنة صاحبة المتجر، شاهدة على الواقعة، فسارعت إلى مواجهة المعتدي، وردّت عليه بركلة وضربة بكرسي، ما أجبره على الفرار من المكان.



ولم يقتصر تدخل جاكلين على إيقاف الاعتداء، إذ تبيّن لاحقًا أن القطة لم تُصب بأذى، وتم تبنّيها من قبل عائلة جاكلين لتبقى تحت رعاية والدتها.



وفي مقاطع لاحقة، شكرت جاكلين المتابعين على دعمهم، مؤكدة أن تصرّفها جاء بدافع إنساني لحماية كائن أعزل. من جهتها، أعلنت الشرطة المدنية فتح تحقيق رسمي، مشددة على أن إساءة معاملة الحيوانات جريمة يعاقب عليها القانون البرازيلي بالغرامة أو الحبس، وقد تصل إلى السجن في الحالات الخطيرة.

