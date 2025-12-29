الأمن السوري يحقق في مقتل طفل اختفى في منبج وعُثر عليه في عفرين - صور

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر سورية رسمية، فجر اليوم الاثنين، بالعثور على جثة طفل سوري كان قد اختفى قبل يومين، داخل مبنى قيد الإنشاء في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

اضافة اعلان



وذكرت قناة «الإخبارية» السورية أن الطفل، أحمد علي هلال، اختفت آثاره من مدينة منبج، قبل أن يُعثر على جثته بعد نحو 24 ساعة، وعليها آثار خنق واعتداء.



وأشارت المصادر إلى وجود شبهات حول تعرض الطفل للاختطاف من قبل مجهولين، مؤكدة أن الجهات الأمنية طوقت مكان الحادث وبدأت التحقيقات لمتابعة ملابسات القضية وإلقاء القبض على المتورطين.

pic.twitter.com/0d5Lk8csX9 سانا: العثور على جثة الطفل أحمد علي هلال داخل مبنى قيد الإنشاء في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي بعد اختفائه من منطقة منبج منذ 24 ساعة حيث وجدت عليه آثار خنق وقد تم تطويق المكان من قبل الجهات المختصة والأمنية لمتابعة حيثيات القضية وإلقاء القبض على الجناة #الإخبارية_السورية December 28, 2025