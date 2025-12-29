الإثنين 2025-12-29 03:32 م

الأمن السوري يحقق في مقتل طفل اختفى في منبج وعُثر عليه في عفرين - صور

تعبيرية
الإثنين، 29-12-2025 01:00 م

الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر سورية رسمية، فجر اليوم الاثنين، بالعثور على جثة طفل سوري كان قد اختفى قبل يومين، داخل مبنى قيد الإنشاء في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وذكرت قناة «الإخبارية» السورية أن الطفل، أحمد علي هلال، اختفت آثاره من مدينة منبج، قبل أن يُعثر على جثته بعد نحو 24 ساعة، وعليها آثار خنق واعتداء.


وأشارت المصادر إلى وجود شبهات حول تعرض الطفل للاختطاف من قبل مجهولين، مؤكدة أن الجهات الأمنية طوقت مكان الحادث وبدأت التحقيقات لمتابعة ملابسات القضية وإلقاء القبض على المتورطين.

 

 

ارم نيوز 

 
 


