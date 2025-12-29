الأمن السوري يحقق في مقتل طفل اختفى في منبج وعُثر عليه في عفرين - صور

وذكرت قناة «الإخبارية» السورية أن الطفل، أحمد علي هلال، اختفت آثاره من مدينة منبج، قبل أن يُعثر على جثته بعد نحو 24 ساعة، وعليها آثار خنق واعتداء.
وأشارت المصادر إلى وجود شبهات حول تعرض الطفل للاختطاف من قبل مجهولين، مؤكدة أن الجهات الأمنية طوقت مكان الحادث وبدأت التحقيقات لمتابعة ملابسات القضية وإلقاء القبض على المتورطين.
