الأمير السعودي الوليد بن طلال يربح مليار دولار خلال 24 ساعة

ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بالزخم الكبير في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، التي واصلت تسجيل مكاسب قوية خلال العام الجاري، ما انعكس بشكل مباشر على المحافظ الاستثمارية لكبار المستثمرين حول العالم.
ويُعد الوليد بن طلال مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، التي تمتلك استثمارات متنوعة تشمل العقارات والفنادق والإعلام والتكنولوجيا، مع توسع ملحوظ في السنوات الأخيرة داخل قطاع الذكاء الاصطناعي.
كما أعلنت الشركة في فبراير 2026 أن إجمالي استثماراتها واستثمارات الأمير الشخصية في قطاع التكنولوجيا بلغ نحو 9.2 مليار دولار، في خطوة تعكس توجهًا استراتيجياً نحو القطاعات المستقبلية.
وتستفيد محفظة الأمير الاستثمارية من تنوع واسع يشمل الإعلام عبر مجموعة روتانا، وحصة في منصة سناب، إضافة إلى استثمارات عقارية داخل المملكة وخارجها، ما عزز من قدرتها (المحفظة الاستثمارية) على مواجهة تقلبات الأسواق.
وفي قطاع الطيران، حققت المملكة القابضة مكاسب إضافية بعد الطرح العام الأولي لشركة طيران ناس، حيث احتفظت بحصة تبلغ 27.4% وحققت أرباحاً تجاوزت 59 مليون دولار من الصفقة.
-
أخبار متعلقة
-
لماذا لا ينصح بصب الماء المغلي في أواني التفلون
-
داخل مطعم.. صورة لرئيس سوريا وزوجته
-
مصرع جزار في مصر بعد إصابته بسكين أثناء تقطيع اللحوم
-
موقع إلكتروني غامض للبيت الأبيض يثير ضجة واسعة
-
بأول أيام العيد.. الأمن المصري يضبط سارق أحذية المصلين
-
أطعمة لا ينبغي طهيها في المقلاة الهوائية إطلاقا
-
نزهة برية تتحول إلى مأساة.. ثور "بيسون" ينهي حياة سيدة أميركية
-
معنى فوضى الألعاب في عالم الطفل