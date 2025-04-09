الأندر والأغلى في العالم.. جوهرة البحر الأبيض المتوسط في أبو ظبي - فيديو

وتضم المعروضات الثماني في معرض سوذبيز أكثر من 700 قيراط من الألماسات، وتشمل ألوانا متعددة مثل الأحمر والأصفر والوردي، إضافة إلى الألماسات عديمة اللون.
وجذبت الأنظار ألماسة نادرة يطلق عليها تسمية "جوهرة البحر الأبيض المتوسط الزرقاء"، وزنها 10 قراريط من جنوب إفريقيا. وتعتبر من أهم الألماسات الزرقاء التي تم اكتشافها على الإطلاق.
وقال كويج برونينغ، رئيس قسم المجوهرات في سوذبيز لأمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط، إن اختيار أبو ظبي لاستضافة المعرض جاء بسبب الاهتمام الكبير الذي توليه دول الخليج للألماس.
وأضاف: "نحن متفائلون جدا بشأن هذه المنطقة. ونشعر بقوة أن هذا المكان يجمع بين التجار والهواة الذين يقدرون أهمية وندرة ألماسات كهذه".
عرض الماسة "جوهرة البحر الأبيض المتوسط الزرقاء" The Mediterranean Blue لأول مرة في مؤسسة بسام فريحه للفنون في أبوظبي إلى جانب بعض المجوهرات النادرة الأخرى. 🇦🇪💍— Justجاسم 🫀🧠 (@justjassim_dxb) April 9, 2025
يبلغ وزن الماسة 1️⃣0️⃣.3️⃣ قيراط وتعد من أندر أنواع الماسات الفاخرة
تقدر قيمتها حاليا بحوالي 2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ دولار… pic.twitter.com/YWd4zvKuF0
روسيا اليوم
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