الأربعاء 2025-04-09 03:14 م
 

الأندر والأغلى في العالم.. جوهرة البحر الأبيض المتوسط في أبو ظبي - فيديو

ألماسة نادرة يطلق عليها تسمية "جوهرة البحر الأبيض المتوسط الزرقاء"
ألماسة نادرة يطلق عليها تسمية "جوهرة البحر الأبيض المتوسط الزرقاء"
 
الأربعاء، 09-04-2025 01:35 م
الوكيل الإخباري-  تم عرض ألماسة زرقاء نادرة تقدر قيمتها بـ 100 مليون دولار، في معرض لأندر أنواع الألماس بالعالم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.اضافة اعلان


وتضم المعروضات الثماني في معرض سوذبيز أكثر من 700 قيراط من الألماسات، وتشمل ألوانا متعددة مثل الأحمر والأصفر والوردي، إضافة إلى الألماسات عديمة اللون.

وجذبت الأنظار ألماسة نادرة يطلق عليها تسمية "جوهرة البحر الأبيض المتوسط الزرقاء"، وزنها 10 قراريط من جنوب إفريقيا. وتعتبر من أهم الألماسات الزرقاء التي تم اكتشافها على الإطلاق. 

وقال كويج برونينغ، رئيس قسم المجوهرات في سوذبيز لأمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط، إن اختيار أبو ظبي لاستضافة المعرض جاء بسبب الاهتمام الكبير الذي توليه دول الخليج للألماس.

وأضاف: "نحن متفائلون جدا بشأن هذه المنطقة. ونشعر بقوة أن هذا المكان يجمع بين التجار والهواة الذين يقدرون أهمية وندرة ألماسات كهذه".



روسيا اليوم
 
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