 
الإثنين 2024-09-16 11:13 ص
 
 

الإطاحة بـ"مفحط" في الرياض

من المصدر
من المصدر
الإثنين، 16-09-2024 10:25 ص

الوكيل الإخباري-   ألقت دوريات المرور بالرياض في السعودية، اليوم (الإثنين)، القبض على قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة التفحيط.

اضافة اعلان


وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه جرى إحالة المخالف للهيئة المرورية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

 
gnews

أحدث الأخبار

مستوطنون

فلسطين مستوطنون متطرفون يستولون على شقة في بلدة الطور بالقدس المحتلة

تعبيرية

منوعات لإبطاء الشيخوخة.. عليكم بالسفر والسياحة

تعبيرية

منوعات سوري يقتل زوجته بسكين.. وابنه يطعنه انتقاماً في تركيا

خضار وفواكه

أخبار محلية أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الاثنين

اقتحامات المستوطنين للأقصى

فلسطين المجلس الوطني الفلسطيني يحذر من مخططات متطرفة تستهدف الأقصى

الذهب

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الاردن الاثنين

أرشيفية

أخبار محلية من سلحوب إلى البقعة.. بدء صيانة طريق إربد - عمان

تعبيرية

منوعات تنذر بنشوب حريق .. 5 أطعمة من الخطر وضعها في المقلاة الهوائية



 


الأكثر مشاهدة