الإعدام لقاتلة طفلة من أجل قرط ذهبي في مصر

الوكيل الإخباري- أصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكمًا بالإعدام شنقًا على "نانسي ح. م"، ربة منزل، بعد إدانتها بقتل جارتها الطفلة "يارا هيثم محمود" البالغة من العمر 8 سنوات وسرقة قرطها الذهبي.

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التحقيقات كشفت أن المتهمة استدرجت الطفلة أثناء لهوها أمام منزلها إلى سطح المنزل بهدف سرقة القرط، وعندما قاومت الطفلة، خنقتها حتى فارقت الحياة. بعدها، وضعت الجثة على سطح منزل مجاور لإبعاد الشبهات عنها.



تعود الجريمة إلى يناير من العام الماضي، حيث تم القبض على المتهمة بعد تحريات مكثفة، وتم إحالتها إلى المحاكمة الجنائية، لتنتهي بإصدار حكم الإعدام.

إرم نيوز