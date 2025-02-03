الإعدام لقاتلة طفلة من أجل قرط ذهبي في مصر

تعود الجريمة إلى يناير من العام الماضي، حيث تم القبض على المتهمة بعد تحريات مكثفة، وتم إحالتها إلى المحاكمة الجنائية، لتنتهي بإصدار حكم الإعدام.
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