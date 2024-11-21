الإعلامي البحريني الدكتور يوسف محمد في ذمة الله

الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الخميس الإعلامي الدكتور يوسف محمد.

يُذكر أن الفقيد تعرض لوعكة صحية مفاجئة أُدخل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج.

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الدكتور يوسف محمد يُعد واحدًا من أبرز الإعلاميين البحرينيين، حيث كان له دور كبير في توثيق تاريخ البحرين، التراث، الهوية الوطنية، وسير الشخصيات الملهمة. كما كان مهتمًا بمجالات الابتكار، القيادة، والتفكير الاستراتيجي.



يمتلك الدكتور يوسف خبرة تزيد على خمسة وعشرين عامًا في مجال الإعلام، وكان أستاذًا جامعيًا وعضوًا في العديد من اللجان والفعاليات الوطنية والإعلامية.



شغل الفقيد عدة مناصب بارزة، كان آخرها منصب مدير إدارة وسائل الإعلام بوزارة شؤون الإعلام قبل أن يتقاعد في الأشهر الأخيرة. وتدرج في العمل الإعلامي حيث عمل كـ مدير إدارة المطبوعات والنشر بين عامي 2001 و2015، ثم مدير إدارة التلفزيون من 2015 إلى 2017، وأخيرًا مديرًا لإدارة وسائل الإعلام منذ عام 2017.



وخلال مسيرته المهنية الحافلة، أصدر الفقيد عددًا من الكتب والمؤلفات، من بينها:

زايد والبحرين

تاريخ الأغنية الوطنية

ملك وحوار الحضارات

عنوا على البال



كما ساهم في إعداد وتوثيق الكلمات السامية لجلالة الملك المفدى خلال الفترة من 1999 إلى 2020.

الجدير بالذكر أن الدكتور يوسف محمد كان حاصلًا على درجة الدكتوراه في الفلسفة بإدارة الابتكار من جامعة الخليج العربي، ودرجة الماجستير في الإعلام مع مرتبة الامتياز العالي من الجامعة الأهلية، إضافة إلى شهادة البكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة من جامعة البحرين.