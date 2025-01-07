الإفراج عن محكوم بالإعدام بتهمة سرقة دجاجتين في نيجيريا

القصة بدأت بعملية سرقة بسيطة لدجاجتين وقفص بيض عندما كان أولووكيري يبلغ من العمر 17 عاماً، واقتحم منزل ضابط شرطة بمسدس خشبي وسيف، برفقة شريكه موراكينيو صنداي، وانتهت السرقة بحصولهما على دجاجتين فقط.
وبعدها أمضى أولووكيري المعروف باسم "سارق الدجاجتين" 14 عاماً في السجن، منها 10 سنوات تحت حكم الإعدام، وفي عام 2010، أصدرت المحكمة العليا في ولاية أوسون حكماً بالإعدام شنقاً على أولووكيري وشريكه، بعد إدانتهما بتهم التآمر على السطو المسلح، السطو، والسرقة.
حماية القُصّر
ورغم أن أولووكيري كان قاصراً وقت وقوع الجريمة، تجاهلت المحكمة قانون حماية القُصَّر، الذي ينص على عدم جواز إصدار أحكام بالإعدام أو السجن على القُصَّر، مما أثار استياءً واسعاً بين المنظمات الحقوقية والمجتمع النيجيري.
وأثار الإفراج عن أولووكيري ردود فعل متباينة، رحبت المنظمات الحقوقية بالقرار باعتباره انتصاراً للعدالة، في حين دعا خبراء القانون إلى إصلاحات عاجلة لحماية حقوق القُصَّر وضمان تطبيق القوانين بشكل عادل.
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