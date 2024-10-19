البرازيل..طالب يقتل 3 من زملائه وينتحر

وقالت الأمانة الإقليمية للأمن العام بإن الهجوم كان أمس الجمعة في مدرسة دون بيدرو الأول بمدينة هيليوبوليس في ولاية باهيا.
ودخل الطالب المدرسة حاملاً مسدساً عيار 38، ثم توجه نحو فصله الدراسي فقتل 3 من زملائه، فتاتان ومراهقاً تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاماً، قبل أن يقتل نفسه في نفس المكان.
وأعرب جيرونيمو رودريغيز، حاكم ولاية باهيا، عن أسفه للحادث الجديد في البرازيل في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف رودرغيز أن أمانة الأمن العام ستجري تحقيقاً واسعاً في الحادث، وتحديد إذا كان هناك مسؤولين آخرين عنه.
يذكر أنه في أكتوبر(تشرين أول) 2023، سجل إطلاق نار في مدرسة بمدينة ساو باولو أسفر عن مقتل طالبة وإصابة 3 آخرين.
-
أخبار متعلقة
-
جريمة مروعة..تونسي يذبح زميله في منزله
-
التلوث البلاستيكي يتسلل إلى الجنين في بطن أمه ويرافقه بعد الولادة!
-
سريلانكا..قطار يدهس فيلين
-
شاب يوناني يتسلل دائماً لمنازل جيرانه.. ليشم رائحة أحذيتهم
-
مشهد يحبس الأنفاس.. إنقاذ برازيلية تدلت من الطابق الـ16
-
لغز.. لصوص يسرقون 100 فردة حذاء يمنى فقط في امريكا !
-
إسبانيا..ظبي يقتل مسناً ويصيب زوجته وابنه
-
"بيتزا" تتسبب بمأساة عائلية في الهند