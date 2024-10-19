 
السبت 2024-10-19 05:37 م
 
 

البرازيل..طالب يقتل 3 من زملائه وينتحر

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 19-10-2024 03:17 م

الوكيل الإخباري-   قتل طالب، 14 عاماً، ثلاثة من زملائه في مدرسة بولاية باهيا البرازيلية، ثم انتحر، حسب مصادر رسمية.

وقالت الأمانة الإقليمية للأمن العام بإن الهجوم كان أمس الجمعة في مدرسة دون بيدرو الأول بمدينة هيليوبوليس في ولاية باهيا.

اضافة اعلان


ودخل الطالب المدرسة حاملاً مسدساً عيار 38، ثم توجه نحو فصله الدراسي فقتل 3 من زملائه، فتاتان ومراهقاً تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاماً، قبل أن يقتل  نفسه في نفس المكان.

 


وأعرب جيرونيمو رودريغيز، حاكم ولاية باهيا، عن أسفه للحادث الجديد في البرازيل في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 


وأضاف رودرغيز أن أمانة الأمن العام ستجري تحقيقاً واسعاً في الحادث، وتحديد إذا كان هناك مسؤولين آخرين عنه. 


يذكر أنه في أكتوبر(تشرين أول) 2023، سجل إطلاق نار في مدرسة بمدينة ساو باولو أسفر عن مقتل طالبة وإصابة 3 آخرين. 

 

24

 
gnews

أحدث الأخبار

منظومة القبة الحديدية لإسرائيل

فلسطين لماذا يضع الاحتلال القبة الحديدة قرب البلدات العربية؟

شبكة كهربائية

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ 8 صباحاً حتى الثالثة والنصف عصرا عن مناطق غدا - اسماء

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية وزير الصناعة: الحكومة تؤمن بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص لحل مشكلة البطالة

علم لبنان

عربي ودولي الاتحاد الأوروربي يدعو إلى تعزيز مهمة اليونيفيل في لبنان

شمال غزة المدمر

فلسطين "الأورومتوسطي" يطالب بإعلان شمال قطاع غزة منطقة منكوبة

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية انطلاق المؤتمر الجيولوجي الدولي الثلاثاء المقبل

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية

أخبار محلية اختتام فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد في الرمثا

تعبيرية

منوعات جريمة مروعة..تونسي يذبح زميله في منزله



 


الأكثر مشاهدة