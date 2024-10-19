البرازيل..طالب يقتل 3 من زملائه وينتحر

الوكيل الإخباري- قتل طالب، 14 عاماً، ثلاثة من زملائه في مدرسة بولاية باهيا البرازيلية، ثم انتحر، حسب مصادر رسمية.



وقالت الأمانة الإقليمية للأمن العام بإن الهجوم كان أمس الجمعة في مدرسة دون بيدرو الأول بمدينة هيليوبوليس في ولاية باهيا.

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ودخل الطالب المدرسة حاملاً مسدساً عيار 38، ثم توجه نحو فصله الدراسي فقتل 3 من زملائه، فتاتان ومراهقاً تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاماً، قبل أن يقتل نفسه في نفس المكان.



وأعرب جيرونيمو رودريغيز، حاكم ولاية باهيا، عن أسفه للحادث الجديد في البرازيل في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وأضاف رودرغيز أن أمانة الأمن العام ستجري تحقيقاً واسعاً في الحادث، وتحديد إذا كان هناك مسؤولين آخرين عنه.



يذكر أنه في أكتوبر(تشرين أول) 2023، سجل إطلاق نار في مدرسة بمدينة ساو باولو أسفر عن مقتل طالبة وإصابة 3 آخرين.