البعوض.. أخطر كائن على البشر رغم حجمه الصغير

الوكيل الإخباري- ليست الأسود ولا العناكب ولا الحيتان الحيوانات الأكثر حصدًا لأرواح البشر، بل البعوض الصغير الذي يلدغ وينقل الأمراض، إلى درجة أن فكرة القضاء عليه أصبحت موضع جدل واسع.





ويتسبب البعوض بوفاة نحو 760 ألف شخص سنويًا، بحسب بيانات رسمية، إذ ينقل ما يقارب 17% من الأمراض المعدية، مثل الملاريا وحمى الضنك والحمى الصفراء وزيكا.



ومع التغير المناخي، بدأت هذه الحشرات بالانتشار في مناطق جديدة من العالم، خاصة مع امتداد فصول الصيف، ما يثير مخاوف من أزمات صحية مستقبلية.



ومن هنا يطرح العلماء سؤالًا مهمًا: هل يمكن للبشر القضاء على البعوض القاتل؟ وإذا كان ذلك ممكنًا، فما تأثيره على البيئة؟



وتشير عالمة الأحياء هيلاري رانسون من كلية ليفربول للطب الاستوائي إلى أنه لا توجد حاجة للقضاء على جميع أنواع البعوض، إذ إن نحو 100 نوع فقط من أصل 3500 نوع معروف تلدغ البشر، بينما تتحمل 5 أنواع فقط مسؤولية حوالي 95% من العدوى لدى الإنسان.



وأكدت أن القضاء على هذه الأنواع لن يؤثر بشكل كبير على النظام البيئي، موضحة أن أنواعًا أخرى أقل خطورة قد تملأ الفراغ البيئي بسرعة.



ومن بين التقنيات الحديثة المطروحة، تقنية "الدفع الجيني"، التي تعتمد على تعديل كروموسوم معين لنقل صفات محددة إلى الأجيال اللاحقة، مثل جعل الإناث عقيمة، ما يؤدي إلى القضاء على المجموعة خلال أجيال قليلة.



لكن الباحثين يشددون على أن مواجهة الأمراض التي ينقلها البعوض لا تعتمد فقط على الحلول التقنية، بل تتطلب أيضًا تحسين الوصول إلى التشخيص والعلاجات واللقاحات، خاصة في الدول الأكثر تضررًا.





