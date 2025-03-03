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البلاستيك الدقيق قد يسبب اضطرابات عقلية وحركية خطيرة

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 03-03-2025 08:33 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة حديثة عن ارتباط ارتفاع مستويات البلاستيك الدقيق في المياه بزيادة خطر الإصابة بالإعاقات الجسدية والعقلية، ما يثير القلق بشأن تأثير هذه الجسيمات المجهرية على صحة الإنسان.اضافة اعلان


أجرى فريق من الباحثين تحليلًا شمل أكثر من 200 موقع ساحلي في الولايات المتحدة، حيث قارنوا تركيز البلاستيك الدقيق في مياه البحر مع معدلات الإعاقات بين السكان. ووجدوا أن المناطق التي تعاني مستويات أعلى من التلوث البلاستيكي تسجل نسبًا أكبر من المشاكل الصحية.

أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الأكثر تلوثًا بالبلاستيك الدقيق:

أكثر عرضة بنسبة 16% للإصابة بإعاقات تمنعهم من العناية بأنفسهم.

ارتفع خطر إصابتهم بمشاكل عقلية، مثل اضطرابات التفكير والذاكرة، بنسبة 9%.

زادت احتمالية تعرضهم لإعاقات حركية بنسبة 6%.

ورغم أن الدراسة لا تثبت بشكل قاطع أن البلاستيك الدقيق هو السبب المباشر لهذه المشكلات، فإن الباحثين لاحظوا أن العلاقة ظلت قائمة حتى بعد أخذ عوامل أخرى في الاعتبار، مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية.

أوضح الدكتور سارجو غاناترا، من مستشفى لاهاي والمركز الطبي في بيرلينغتون بولاية ماساتشوستس، أن هذه النتائج تسلط الضوء على تأثير الجسيمات البلاستيكية الدقيقة على صحة الدماغ والجهاز العصبي.

وأشار إلى أن معالجة هذه المشكلة قد تكون معقدة بسبب اختلاف توزيع البلاستيك في المياه، وتأثير التيارات المحيطية والعوامل البيئية الأخرى.

تعزز هذه النتائج المخاوف المتزايدة حول المخاطر الصحية للبلاستيك الدقيق، إذ كشفت أبحاث سابقة عن تراكم هذه الجسيمات في أدمغة البشر على مدى السنوات الأخيرة.

أظهرت دراسة حديثة أن أدمغة المتوفين في عام 2024 تحتوي على 50% أكثر من البلاستيك الدقيق مقارنة بعام 2016.

أشارت دراسة صينية إلى أن هذه الجسيمات قد تسبب جلطات دموية في الدماغ، ما يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والأمراض النفسية مثل الاكتئاب.

مع استمرار انتشار البلاستيك الدقيق في الهواء، والماء، والغذاء، والملابس، وحتى أنسجة الجسم البشري، تتزايد الحاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم تأثيراته الصحية طويلة الأمد.

ومن المقرر أن تُعرض النتائج الكاملة لهذه الدراسة في الاجتماع السنوي الـ77 للأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب في أبريل المقبل.

روسيا اليوم
 
gnews

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