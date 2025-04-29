البيت الأبيض ينشر صورة ميلانيا ترامب أمام الأهرامات المصرية.. ما القصة؟

الوكيل الإخباري- احتفل البيت الأبيض بعيد ميلاد السيدة الأولى ميلانيا ترامب الخامس والخمسين بنشر مجموعة من 20 صورة توثق لحظات مميزة من فترة وجودها في البيت الأبيض، من بينها زيارتها الشهيرة إلى الأهرامات في مصر، ومشاركتها في احتفالات عيد الفصح، إضافة إلى مشاهد من مبادرتها "كن الأفضل".

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وصادف عيد ميلادها هذا العام وجودها مع الرئيس دونالد ترامب في روما لحضور جنازة البابا فرنسيس، قبل أن يتبادلا قبلة وداع وينفصلا في المطار. وعلى الرغم من غيابهما عن مواقع التواصل الاجتماعي، قدّم عدد من مسؤولي إدارة ترامب التهاني علناً.



كما كشفت تقارير عن توقيع ميلانيا صفقة بقيمة 40 مليون دولار مع أمازون لإنتاج فيلم وثائقي عن حياتها، يتولى إخراجه بريت راتنر، ويُتوقع أن يتضمن ظهوراً للرئيس ترامب وابنهما بارون.