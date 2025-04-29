الثلاثاء 2025-04-29 09:56 ص
 

البيت الأبيض ينشر صورة ميلانيا ترامب أمام الأهرامات المصرية.. ما القصة؟

لىب
ميلانيا ترامب
 
الثلاثاء، 29-04-2025 09:46 ص

الوكيل الإخباري- احتفل البيت الأبيض بعيد ميلاد السيدة الأولى ميلانيا ترامب الخامس والخمسين بنشر مجموعة من 20 صورة توثق لحظات مميزة من فترة وجودها في البيت الأبيض، من بينها زيارتها الشهيرة إلى الأهرامات في مصر، ومشاركتها في احتفالات عيد الفصح، إضافة إلى مشاهد من مبادرتها "كن الأفضل".

اضافة اعلان


وصادف عيد ميلادها هذا العام وجودها مع الرئيس دونالد ترامب في روما لحضور جنازة البابا فرنسيس، قبل أن يتبادلا قبلة وداع وينفصلا في المطار. وعلى الرغم من غيابهما عن مواقع التواصل الاجتماعي، قدّم عدد من مسؤولي إدارة ترامب التهاني علناً.


كما كشفت تقارير عن توقيع ميلانيا صفقة بقيمة 40 مليون دولار مع أمازون لإنتاج فيلم وثائقي عن حياتها، يتولى إخراجه بريت راتنر، ويُتوقع أن يتضمن ظهوراً للرئيس ترامب وابنهما بارون.

 

 

 

 

 

روسيا اليوم 

 
gnews

أحدث الأخبار

ب

نعـي فـاضل نضال فهمي إسكندراني "أبو يزن" في ذمة الله

لقطة من الحادث المروع

منوعات فيديو صادم.. قارب يتحطم في الهواء خلال محاولة تحطيم رقم قياسي بأمريكا

لىب

منوعات البيت الأبيض ينشر صورة ميلانيا ترامب أمام الأهرامات المصرية.. ما القصة؟

تعبيرية

أخبار محلية العمل: تسفير أكثر من 3 آلاف عامل وافد "مخالف" منذ بداية 2025

ل

اقتصاد محلي بعد مد وجزر.. أسعار الذهب تعود للانخفاض مجددا في الأردن

ظك

فن ومشاهير نجلاء بدر تثير الجدل بعد خضوعها لعمليات تجميل.. ما القصة؟ فيديو

مسافرون في محطة قطارات بإسبانيا

عربي ودولي عودة "شبه كاملة" للكهرباء في جميع أنحاء إسبانيا

ل

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا.. هذا ما يحدث في الكواليس



 
 





الأكثر مشاهدة