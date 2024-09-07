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التحقيق مع أستاذ بالأزهر أفتى بجواز سرقة الكهرباء والمياه

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من المصدر
السبت، 07-09-2024 02:56 م

الوكيل الإخباري-   قررت جامعة الأزهر في مصر إحالة أستاذ بالجامعة للتحقيق، بعدما أصدر فتوى أباح فيها سرقة الكهرباء والمياه والغاز.

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وذكرت وسائل إعلام مصرية أن جامعة الأزهر قررت إحالة الدكتور إمام رمضان إمام، الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة، إلى التحقيق "عما بدر منه من فتوى شاذة تتضمن مخالفات فقهية وتعارض مع تعاليم الدين الحنيف".

 

وأفتى الأستاذ بالأزهر عبر فيديو له على صفحته على مواقع التواصل بجواز سرقة المياه والكهرباء والغاز، مستشهداً بقول الله تعالى "ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل".
وكان الدكتور إمام رمضان قد أثار الجدل في مصر قبل 5 سنوات وتعرض للتحقيق والإيقاف وقتها، بعدما أجبر طالبين بجامعة الأزهر على خلع سرواليهما أمام زملائهما الطلاب في المحاضرة بحجة التعلم.
وبدأت الواقعة الغريبة بتداول رواد مواقع التواصل فيديو للأستاذ خلال محاضرة بكلية التربية بجامعة الأزهر أصر فيها على خلع طالبين في المحاضرة لملابسهما بشكل غير لائق وهددهما برسوبهما لو لم ينفذا تعليماته.
وقرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر وقتها، إيقافه عن العمل وإحالته إلى التحقيق.

 
gnews

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