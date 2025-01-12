التشيك .. مصرع 6 أشخاص بانفجار في مطعم

وقالت إدارة الإطفاء إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى فيما قال شهود عيان إن الحريق شب عندما سقط سخان غاز على شرفة خارجية مغلقة بالزجاج مما تسبب في اندلاع الحريق.
وأشارت خدمات الطوارئ إلى أن النيران انتشرت بسرعة غير عادية وأن أسطوانات غاز أخرى انفجرت أثناء عملية إطفاء الحريق. ووقع الحادث في مطعم بوسط مدينة موست الصناعية على بعد حوالي 15 كيلومترا من الحدود الألمانية.
وكتب وزير الداخلية التشيكي فيت راكوشان على "إكس" أن حوالي 30 شخصا تمكنوا من الخروج من المطعم ومبان مجاورة إلى أماكن آمنة.
وذكرت مصادر أن الحريق دمر المطعم بالكامل حيث وصل ارتفاع النيران ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار. وتم إرسال أكثر من 60 رجل إطفاء و10 فرق إسعاف ومروحية إنقاذ إلى موقع الحادث.
وقال الرئيس التشيكي بيتر بافيل في منشور على منصة إكس : "أشعر بحزن عميق بسبب المأساة التي وقعت في موست". وبدأت الشرطة تحقيقا في جريمة يشتبه أنها تهدد السلامة العامة.
روسيا اليوم
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