التغير المناخي والأفكار الانتحارية: صلة غير متوقعة تهز المجتمعات

وأوضح الباحث سيبريان موستيرت، من جامعتي دبلن وترينتي، أن:
موجات الحر أدت إلى زيادة بنسبة 14.9% في الأفكار الانتحارية.
الجفاف رفع هذه النسبة إلى 36.7%.
انخفاض الأمطار ساهم بزيادة 28.7%.
وعند اقتران الأزمات المناخية بارتفاع أسعار الغذاء، وصلت الزيادة إلى 48.3%.
كما أظهرت الدراسة أن النساء في المناطق العشوائية عانين من أعراض اكتئاب أعلى بنسبة 10.8% مقارنة بنظيراتهن في المناطق الريفية المستقرة.
وأكد موستيرت أن الضغوط البيئية والاقتصادية تترك أثرًا نفسيًا بالغًا على النساء، مما يؤثر سلبًا على استقرار الأسرة وصحة أفرادها.
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