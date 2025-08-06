التغير المناخي والأفكار الانتحارية: صلة غير متوقعة تهز المجتمعات

الوكيل الإخباري- حذرت دراسة حديثة من أن التغيرات المناخية، مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة، تشكّل تهديدًا مباشرًا للصحة النفسية، خصوصًا في المناطق الفقيرة والريفية. ووجدت الدراسة، التي أُجريت في منطقة كيليفي الساحلية بكينيا، أن النساء في الأحياء العشوائية هن الأكثر تضررًا نفسيًا من هذه الصدمات المناخية.

اضافة اعلان



وأوضح الباحث سيبريان موستيرت، من جامعتي دبلن وترينتي، أن:

موجات الحر أدت إلى زيادة بنسبة 14.9% في الأفكار الانتحارية.

الجفاف رفع هذه النسبة إلى 36.7%.

انخفاض الأمطار ساهم بزيادة 28.7%.

وعند اقتران الأزمات المناخية بارتفاع أسعار الغذاء، وصلت الزيادة إلى 48.3%.



كما أظهرت الدراسة أن النساء في المناطق العشوائية عانين من أعراض اكتئاب أعلى بنسبة 10.8% مقارنة بنظيراتهن في المناطق الريفية المستقرة.



وأكد موستيرت أن الضغوط البيئية والاقتصادية تترك أثرًا نفسيًا بالغًا على النساء، مما يؤثر سلبًا على استقرار الأسرة وصحة أفرادها.