الأربعاء 2025-08-06 03:13 م
 

التغير المناخي والأفكار الانتحارية: صلة غير متوقعة تهز المجتمعات

للاللاللاللا
تعبيرية
 
الأربعاء، 06-08-2025 10:25 ص

الوكيل الإخباري-   حذرت دراسة حديثة من أن التغيرات المناخية، مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة، تشكّل تهديدًا مباشرًا للصحة النفسية، خصوصًا في المناطق الفقيرة والريفية. ووجدت الدراسة، التي أُجريت في منطقة كيليفي الساحلية بكينيا، أن النساء في الأحياء العشوائية هن الأكثر تضررًا نفسيًا من هذه الصدمات المناخية.

اضافة اعلان


وأوضح الباحث سيبريان موستيرت، من جامعتي دبلن وترينتي، أن:
موجات الحر أدت إلى زيادة بنسبة 14.9% في الأفكار الانتحارية.
الجفاف رفع هذه النسبة إلى 36.7%.
انخفاض الأمطار ساهم بزيادة 28.7%.
وعند اقتران الأزمات المناخية بارتفاع أسعار الغذاء، وصلت الزيادة إلى 48.3%.


كما أظهرت الدراسة أن النساء في المناطق العشوائية عانين من أعراض اكتئاب أعلى بنسبة 10.8% مقارنة بنظيراتهن في المناطق الريفية المستقرة.


وأكد موستيرت أن الضغوط البيئية والاقتصادية تترك أثرًا نفسيًا بالغًا على النساء، مما يؤثر سلبًا على استقرار الأسرة وصحة أفرادها.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

8نه

طب وصحة كيف تؤثر تغيرات درجة الحرارة على الأوعية الدموية؟

نقابة الصحفيين الأردنيين

أخبار محلية نقيب الصحفيين يبحث ومدير ضريبة الدخل تعزيز التعاون المشترك

0ح-

طب وصحة دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لمنتجات الألبان

وزير الأوقاف محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد ويوما طبيا مجانيا في لواء الحسينية

بفع

أخبار الشركات تويوتا تتصدر مبيعات السيارات عالميًا في النصف الأول من عام 2025 والمركزية تويوتا تكرّس هذا النجاح في السوق الأردني

مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة خلال افتتاح المركز الأردني الدولي للحماية المدنية

أخبار محلية المعايطة يفتتح المركز الأردني الدولي للحماية المدنية

غ7ع

طب وصحة علامات صحية خطيرة تكشفها العيون!

سفينة مساعدات إماراتية جديدة إلى غزة تحمل أكثر من 7 آلاف طن من الإغاثة

فلسطين سفينة مساعدات إماراتية جديدة إلى غزة تحمل أكثر من 7 آلاف طن من الإغاثة



 
 





الأكثر مشاهدة