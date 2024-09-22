التفاح يغلق طريقا رئيسيا في تركيا

وأظهرت صور نشرتها وكالة "الأناضول" للأنباء، كميات كبيرة من التفاح المتناثر على الطريق، أو أعيد جمعه في صناديقه البلاستيكية السوداء على جانب الطريق.
ورغم انقلاب شاحنة التفاح، فقد نجا سائقها من الإصابة وفق ما نقلت وكالة "إخلاص" المحلية للأنباء.
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