التفاح يغلق طريقا رئيسيا في تركيا

الوكيل الإخباري- اضطرت شرطة الطرق في تركيا، لإغلاق طريق رئيسي سريع، بعد أن تناثرت عليه ثمار التفاح بكميات كبيرة عقب انقلاب شاحنة تحمل تلك الفاكهة على أحد مساري الطريق.

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وأظهرت صور نشرتها وكالة "الأناضول" للأنباء، كميات كبيرة من التفاح المتناثر على الطريق، أو أعيد جمعه في صناديقه البلاستيكية السوداء على جانب الطريق.

ووقعت الحادثة على طريق يربط العاصمة أنقرة في وسط تركيا، بمدينة سامسون في الشمال المطل على البحر الأسود، حيث تنتشر هناك زراعة التفاح على نطاق واسع.



ورغم انقلاب شاحنة التفاح، فقد نجا سائقها من الإصابة وفق ما نقلت وكالة "إخلاص" المحلية للأنباء.