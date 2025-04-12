التلسكوب جيمس ويب يوثق تفاصيل اختفاء كوكب داخل نجمه - فيديو

الوكيل الإخباري- رصد تلسكوب جيمس ويب مؤخراً مشهداً مروعاً لكوكب سقط في نجم مضيف بعد تآكل مداره بمرور الوقت. في البداية، كان يعتقد العلماء أن النجم قد ابتلع الكوكب مع تضخمه إلى عملاق أحمر، ولكن مشاهدات جديدة أظهرت أن الكوكب هو من سقط في النجم، مما أدى إلى انفجار مروع. التلسكوب كشف عن غاز ساخن يشكل حلقة حول النجم وسحابة من الغبار البارد تنتشر حول الحطام. يبعد هذا النجم حوالي 12 ألف سنة ضوئية عن الأرض في مجرة درب التبانة.

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