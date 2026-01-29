التماسيح تجتاح شوارع دولة إفريقية بعد كارثة طبيعية

الوكيل الإخباري- في الوقت الذي تجتاح فيه الفيضانات موزمبيق بدأت التماسيح في الظهور داخل المدن المغمورة بالمياه، حيث تسببت في ثلاث وفيات على الأقل.

ففي مدينة "شاي شاي" ، عاصمة إقليم غزة وواحدة من أكثر المناطق تضررا في جنوب البلاد، حذرت السلطات السكان من تزايد مخاطر هجمات التماسيح مع اتساع رقعة الفيضانات واستمرار عمليات الإجلاء إلى مناطق أكثر ارتفاعا.