التماسيح تجتاح شوارع دولة إفريقية بعد كارثة طبيعية
الخميس، 29-01-2026
11:48 ص
https://www.alwakeelnews.com/story/762654
الوكيل الإخباري-
في الوقت الذي تجتاح فيه الفيضانات موزمبيق بدأت التماسيح في الظهور داخل المدن المغمورة بالمياه، حيث تسببت في ثلاث وفيات على الأقل.
ففي مدينة "شاي شاي" ، عاصمة إقليم غزة وواحدة من أكثر المناطق تضررا في جنوب البلاد، حذرت السلطات السكان من تزايد مخاطر هجمات التماسيح مع اتساع رقعة الفيضانات واستمرار عمليات الإجلاء إلى مناطق أكثر ارتفاعا.
وأدت الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة التي ضربت أجزاء من جنوب القارة الإفريقية على مدار الشهر الماضي إلى مقتل أكثر من 100 شخص في موزمبيق وجنوب إفريقيا وزيمبابوي، فضلا عن تدمير آلاف المنازل وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية، بما في ذلك طرق وجسور ومدارس ومرافق صحية.