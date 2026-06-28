الجزائر.. شاب ينقذ طفلين من حريق بالطابق العاشر

الوكيل الإخباري- في موقف بطولي، خاطر الشاب الجزائري عبد الناصر بن كلفة بحياته لإنقاذ طفلين حاصرهما حريق داخل شقة في الطابق العاشر بمدينة وهران، بعدما تسلق واجهة العمارة قبل وصول فرق الإنقاذ.



وتمكن عبد الناصر من الوصول إلى الشرفة وإنقاذ الطفلين، رغم تصاعد ألسنة اللهب والدخان، قبل أن يتعرض لتسمم جراء استنشاق الدخان، ونُقل لتلقي الإسعافات الأولية.



من جانبها، دفعت مديرية الحماية المدنية في وهران بعدد من شاحنات الإطفاء وسيارات الإسعاف، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة.



وأثارت الواقعة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثيرون بشجاعة عبد الناصر، مطالبين بتكريمه. واستقبلته مديرية الحماية المدنية، مؤكدة أنها ستعمل على مرافقته للنظر في إمكانية انضمامه إلى صفوفها.



كما تلقى الشاب عرضاً للعمل في مطار وهران الدولي، بتوجيه من وزير الداخلية، تقديراً لموقفه الإنساني وشجاعته في إنقاذ الطفلين.

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