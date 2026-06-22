الجزائر.. لبؤة طليقة تثير الذعر بين السكان - فيديو

وأفادت مصالح الحماية المدنية في ورقلة بالجزائر بأنها تدخلت فور تلقي بلاغ من السكان، حيث تم تأمين المنطقة وإغلاق مدخل العمارة التي احتمت بها اللبؤة، قبل استدعاء فريق متخصص.
وتمكنت الفرق المختصة من محاصرة الحيوان واستدراجه بواسطة قفص وطُعم، ثم السيطرة عليه وإخراجه بأمان، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.
وأوضح مسؤولون في الحماية المدنية بالجزائر أن السكان التزموا البقاء داخل منازلهم حتى انتهاء العملية بنجاح.
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