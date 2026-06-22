الجزائر.. لبؤة طليقة تثير الذعر بين السكان - فيديو

الوكيل الإخباري- أثارت لبؤة طليقة حالة من الذعر بين سكان مدينة حاسي مسعود الجزائرية، بعدما ظهرت صباح الأحد وهي تتجول داخل أحد الأحياء السكنية، وفق مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأفادت مصالح الحماية المدنية في ورقلة بالجزائر بأنها تدخلت فور تلقي بلاغ من السكان، حيث تم تأمين المنطقة وإغلاق مدخل العمارة التي احتمت بها اللبؤة، قبل استدعاء فريق متخصص.



وتمكنت الفرق المختصة من محاصرة الحيوان واستدراجه بواسطة قفص وطُعم، ثم السيطرة عليه وإخراجه بأمان، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.



وأوضح مسؤولون في الحماية المدنية بالجزائر أن السكان التزموا البقاء داخل منازلهم حتى انتهاء العملية بنجاح.

لبؤة تتجول في شوارع حاسي مسعود صباح اليوم 🙆😱 pic.twitter.com/no25Yy1XXi June 21, 2026