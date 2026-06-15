الجماهير اليابانية تخطف الأنظار من جديد.. والسبب ليس المباراة. - فيديو

الوكيل الإخباري- لم يكتفِ جمهور منتخب اليابان بمتابعة التعادل المثير أمام هولندا في كأس العالم 2026، بل واصل عادته الشهيرة بتنظيف المدرجات وجمع النفايات بعد نهاية المباراة.

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وشهد ملعب "إي تي آند تي" في ولاية تكساس قيام عدد من المشجعين اليابانيين بتنظيف أماكنهم عقب التعادل 2-2، مؤكدين أن هذا السلوك يعكس ثقافة الاحترام والانضباط.



وأصبحت هذه العادة مشهداً متكرراً يرافق مشاركات اليابان في كأس العالم، بالتزامن مع مواصلة المنتخب تحقيق نتائج لافتة أمام المنتخبات الكبرى.