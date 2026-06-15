الجماهير اليابانية تخطف الأنظار من جديد.. والسبب ليس المباراة. - فيديو

وشهد ملعب "إي تي آند تي" في ولاية تكساس قيام عدد من المشجعين اليابانيين بتنظيف أماكنهم عقب التعادل 2-2، مؤكدين أن هذا السلوك يعكس ثقافة الاحترام والانضباط.
وأصبحت هذه العادة مشهداً متكرراً يرافق مشاركات اليابان في كأس العالم، بالتزامن مع مواصلة المنتخب تحقيق نتائج لافتة أمام المنتخبات الكبرى.
The reason Japan fans clean the stadium after each game. Respect. 🤝🇯🇵 pic.twitter.com/o9qJUOLefY— FIFA (@FIFAcom) June 15, 2026
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