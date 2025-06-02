الحجاج يتوافدون إلى المسجد الحرام لأداء "طواف القدوم"

ووصل الحجاج لأداء "طواف القدوم" وهو الطواف الذي يؤديه الحاج عند وصوله إلى مكة المكرمة تحية للمسجد الحرام.
وخلا أداء "طواف القدوم" لدى وصولهم إلى مكة المكرمة عبّر بعض الحجيج عن سعادتهم الغامرة لأنهم سيؤدون أخيرا هذه الفريضة لأول مرة.
وحذرت وزارة الداخلية السعودية من مخالفة أنظمة وتعليمات الحج بأداء أو محاولة الحج من دون تصريح، وذلك ابتداء من اليوم الأول من شهر ذي القعدة (الموافق 29 أبريل الماضي) وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة (10 يونيو الجاري).
وكانت السلطات السعودية، أعلنت أن إجمالي الحجاج القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحري تجاوز 1.3 مليون حاج حتى نهاية يوم الخميس.
ويستعد الحجاج للوقوف بعرفات، ركن الحج الأعظم، يوم الخميس المقبل، التاسع من ذي الحجة، الموافق 5 يونيو.
-
أخبار متعلقة
-
طرد الشيف نصرت من حفل أبطال أوروبا - فيديو
-
شاهد "أغرب ضيفين" على متن طائرة يؤخران الرحلة مرتين في امريكا
-
السعودية تتابع الحالة الصحية للحجاج عن بُعد عبر ساعات ذكية
-
دنفر "رئيس السعادة".. كلب يُبهج القلوب في شركة هندية
-
"لا بوبو".. حكاية دمية عانت من التنمر فغزت العالم وباتت هوساً
-
فيديو "سيلفي" يكشف قاتلًا في إيطاليا بعد عام من الجريمة
-
فرنسا .. 5 رصاصات تنهي حياة تونسي على يد جاره الفرنسي
-
مقتل شخصين واعتقال المئات في باريس بعد نهائي الأبطال .. تفاصيل