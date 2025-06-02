الحجاج يتوافدون إلى المسجد الحرام لأداء "طواف القدوم"

الوكيل الإخباري- يواصل الحجاج من مختلف أنحاء العالم التوافد إلى السعودية لأداء مناسك الحج هذا العام وسط أجواء روحانية وإيمانية.



ووصل الحجاج لأداء "طواف القدوم" وهو الطواف الذي يؤديه الحاج عند وصوله إلى مكة المكرمة تحية للمسجد الحرام.

اضافة اعلان



وخلا أداء "طواف القدوم" لدى وصولهم إلى مكة المكرمة عبّر بعض الحجيج عن سعادتهم الغامرة لأنهم سيؤدون أخيرا هذه الفريضة لأول مرة.



وحذرت وزارة الداخلية السعودية من مخالفة أنظمة وتعليمات الحج بأداء أو محاولة الحج من دون تصريح، وذلك ابتداء من اليوم الأول من شهر ذي القعدة (الموافق 29 أبريل الماضي) وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة (10 يونيو الجاري).

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال "بحق من يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج من دون تصريح، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة عشر سنوات".



وكانت السلطات السعودية، أعلنت أن إجمالي الحجاج القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحري تجاوز 1.3 مليون حاج حتى نهاية يوم الخميس.



ويستعد الحجاج للوقوف بعرفات، ركن الحج الأعظم، يوم الخميس المقبل، التاسع من ذي الحجة، الموافق 5 يونيو.