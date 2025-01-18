الحذف أو الغرامة.. كيف ستتعامل الشركات التكنولوجية مع أزمة "تيك توك"

الوكيل الإخباري- تواجه شركة "تيك توك" المملوكة لشركة بايت دانس الصينية تهديدًا بالحظر في الولايات المتحدة، حيث قد يتم حذفه من متاجر التطبيقات مثل "أبل ستور" و"غوغل بلاي" بحلول الأحد المقبل. ويأتي ذلك بسبب اتهامات بأن التطبيق يشكل تهديدًا للأمن القومي الأميركي، حيث يُتهم بسرقة بيانات المستخدمين الأميركيين ونشر دعاية صينية.

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يواجه أكثر من 170 مليون مستخدم أميركي في خطر فقدان الوصول إلى التطبيق في حال تنفيذ القرار.

وأكدت السلطات الأميركية أن "تيك توك" يشكل تهديدًا للأمن القومي، مطالبين ببيعه لشركة أميركية.



من جانبها، ترفض إدارة بايدن اتخاذ خطوات حاسمة قبل مغادرتها البيت الأبيض، تاركة القرار للإدارة المقبلة، مع التأكيد على أنه لا يعارض استمرار "تيك توك" في حال كان تحت ملكية أميركية. وأوضح مسؤول في إدارة بايدن أنه يجب على "تيك توك" أن يعمل تحت ملكية أميركية، وأن القرار النهائي سيكون بيد الإدارة الجديدة.



القانون الأميركي يفرض على شركات التكنولوجيا مثل "أبل" و"غوغل" و"أوراكل" الامتثال لحظر التطبيق إذا لم يتم التوصل إلى صفقة بيع، حيث قد تواجه غرامات مالية قدرها 5000 دولار لكل مستخدم في حال المخالفة.



حتى الآن، لم يتم استيفاء الشروط المطلوبة لتمديد المهلة الممنوحة لتيك توك، مثل إثبات العمل على صفقة نقل الملكية أو وجود تقدم ملموس في إتمام الصفقة. في حال عدم الإعلان عن مستجدات قبل الموعد النهائي يوم الأحد، قد ينتهي وجود "تيك توك" في الولايات المتحدة.