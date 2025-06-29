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الحرارة تصل 40 درجة في فرنسا.. ورفع مستوى التأهب

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تعبيرية
 
الأحد، 29-06-2025 10:09 ص

الوكيل الإخباري-  رفعت هيئة الرصد الجوي في فرنسا درجة التأهب إلى اللون البرتقالي في 53 مدينة بسبب موجة حر شديدة متوقعة الأحد، مع درجات حرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية في الجنوب.

وسُجلت يوم السبت حرارة تراوحت بين 34 و38 درجة، مع ليلة خانقة بلغت فيها الحرارة 26 درجة قرب البحر المتوسط. وتشمل التأهبات 14 مدينة بشكل مباشر، وسط تحذيرات من امتداد الموجة نحو الشمال حتى الثلاثاء.

السلطات الصحية بثت إعلانات توعية تحث على شرب الماء، تجنب الشمس، والبقاء في أماكن باردة، خاصة لكبار السن والمرضى.

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