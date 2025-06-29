الحرارة تصل 40 درجة في فرنسا.. ورفع مستوى التأهب

وسُجلت يوم السبت حرارة تراوحت بين 34 و38 درجة، مع ليلة خانقة بلغت فيها الحرارة 26 درجة قرب البحر المتوسط. وتشمل التأهبات 14 مدينة بشكل مباشر، وسط تحذيرات من امتداد الموجة نحو الشمال حتى الثلاثاء.
السلطات الصحية بثت إعلانات توعية تحث على شرب الماء، تجنب الشمس، والبقاء في أماكن باردة، خاصة لكبار السن والمرضى.
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