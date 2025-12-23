الحرم المدني يودع المؤذن فيصل النعمان

وحسب ما ذكرت صحيفة "عكاظ"، كرّس الشيخ فيصل النعمان حياته لرفع الأذان، فكان صوته حاضراً في أرجاء المسجد النبوي، يصدح بنداء التوحيد لسنوات طويلة، مؤدّياً هذه الأمانة العظيمة بإخلاص وتضرّع، إلى أن انتقل إلى جوار ربه.
ووفق الصحيفة، كان الشيخ الراحل فيصل النعمان امتداداً لإرث عائلي مشرّف في خدمة الأذان بالحرم النبوي، إذ اقتفى أثر والده الشيخ عبدالملك النعمان، الذي بدأ رفع الأذان في المسجد النبوي وهو في الرابعة عشرة من عمره، وواصل أداء هذه المهمة المباركة حتى وفاته.
وقد عُرف الشيخ فيصل النعمان بعذوبة صوته وخشوع أدائه، وكان من الأصوات التي ألفها المصلّون وزوّار المسجد النبوي، فظل صوته حاضراً في ذاكرتهم، شاهداً على سنوات طويلة من التفاني والعطاء.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
فيديو صادم.. تلميذ يفتح النار على مدير مدرسته ويثير رعباً في تركيا
-
داخل فيراري محترقة.. وفاة مؤسس "Call of Duty" إثر حادث سير مروّع - فيديو
-
قائمة السعادة 2026: هذه الوجهات تمنح المسافرين فرحًا حقيقيًا
-
تلفريك الموت في مونتينيغرو.. رحلة شتوية تنتهي بمأساة زوجين - فيديو
-
الهند: طبيب يثير الجدل بعد ضربه مريضاً طلب منه التحدث باحترام (فيديو)
-
تعمل وهي مطفأة.. أجهزة منزلية ترفع فاتورة الكهرباء دون أن نشعر
-
وداعاً 2025.. الصين تستقبل العام الجديد بأضخم عمل فني ثلجي - صور
-
زفاف عراقي– تركي يثير الجدل في تركيا بسبب الذهب والأموال (فيديو)