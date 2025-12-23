الثلاثاء 2025-12-23 09:18 م

الحرم المدني يودع المؤذن فيصل النعمان

الحرم المدني يودع المؤذن فيصل النعمان
الحرم المدني يودع المؤذن فيصل النعمان
الثلاثاء، 23-12-2025 08:18 م
الوكيل الإخباري-   رحل عن عالمنا مساء أمس الاثنين، مؤذن المسجد النبوي في السعودية، الشيخ فيصل النعمان، إثر وعكة صحية، وجاء ذلك بعد مسيرة حافلة برفع الأذان في المسجد النبوي.اضافة اعلان


وحسب ما ذكرت صحيفة "عكاظ"، كرّس الشيخ فيصل النعمان حياته لرفع الأذان، فكان صوته حاضراً في أرجاء المسجد النبوي، يصدح بنداء التوحيد لسنوات طويلة، مؤدّياً هذه الأمانة العظيمة بإخلاص وتضرّع، إلى أن انتقل إلى جوار ربه.

ووفق الصحيفة، كان الشيخ الراحل فيصل النعمان امتداداً لإرث عائلي مشرّف في خدمة الأذان بالحرم النبوي، إذ اقتفى أثر والده الشيخ عبدالملك النعمان، الذي بدأ رفع الأذان في المسجد النبوي وهو في الرابعة عشرة من عمره، وواصل أداء هذه المهمة المباركة حتى وفاته.

وقد عُرف الشيخ فيصل النعمان بعذوبة صوته وخشوع أدائه، وكان من الأصوات التي ألفها المصلّون وزوّار المسجد النبوي، فظل صوته حاضراً في ذاكرتهم، شاهداً على سنوات طويلة من التفاني والعطاء.

روسيا اليوم
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الزرقاء تنهي عقد "الأوتوبارك" وتعلن عدم تجديده

أخبار محلية الزرقاء تنهي عقد "الأوتوبارك" وتعلن عدم تجديده

مختصون يناقشون تطوير منظومة التبرع بالأعضاء

أخبار محلية مختصون يناقشون تطوير منظومة التبرع بالأعضاء

الكيان يتخذ قراراً دراماتيكياً بشأن الرئيس السوري أحمد الشرع

عربي ودولي الكيان يتخذ قراراً دراماتيكياً بشأن الرئيس السوري أحمد الشرع

الحرم المدني يودع المؤذن فيصل النعمان

منوعات الحرم المدني يودع المؤذن فيصل النعمان

ب

طب وصحة فوائد مذهلة لاختيار دواء ضغط الدم المناسب منذ البداية

الحسين يتصدر مجموعته ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2

أخبار محلية الحسين يتصدر مجموعته ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2

ب

طب وصحة عادة يومية تهدد بسرطان المعدة

ل

أسواق ومال استقرار نسبي للإسترليني أمام الدولار وارتفاع طفيف مقابل اليورو



 






الأكثر مشاهدة