الأحد 2025-12-28 03:35 م

الحرم المكي.. مقطع جديد يوثق زاوية مختلفة للحظة محاولة قفز شخص من دور علوي

صورة أرشيفية تعبيرية تظهر الكعبة المشرفة وصحن الطواف
الأحد، 28-12-2025 01:53 م

الوكيل الإخباري-   في حادثة إنسانية بالمملكة العربية السعودية، أنقذ ريان بن سعيد العسيري، من منسوبي القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، زائراً حاول إلقاء نفسه من أحد الأدوار العليا داخل المسجد.

وأظهر فيديو الحادثة تدخل رجل الأمن السريع، حيث اعترض سقوط الزائر بجسده للحد من قوة الارتطام، ما أدى إلى إصابة العسيري بعدة كسور نُقل على إثرها إلى المستشفى وحالته مستقرة.


وتفاعل الناس بشكل واسع مع الحادثة، مشيدين بتضحية العسيري وإخلاصه في أداء الواجب الوطني والإنساني.

 

حادثة #الحرم_المكي : مقطع جديد يوثق زاوية مختلفة للحظة محاولة قفز شخص من دور علوي

 

 

 

 

 
 


